Villa Nueva vivirá un nuevo congreso sobre infancias y adolescencias trans

El sábado 9 de abril se llevará adelante en Villa Nueva el segundo Congreso de Niñeces, Adolescencias Trans y sus Familias. Se trata de una iniciativa que en su primera edición, en 2018, contó con más de 200 personas, y que este año podrá seguirse también de manera virtual.

Participarán en el Congreso, entre otros, el abogado Alejandro Salama, subdirector de Gestión y Coordinación de Políticas de Acceso e Igualdad en Salud, del Ministerio de Salud de la Provincia.

También estará Cintia Cravero, subdelegada del INADI de Villa María y activista por los Derechos de las Mujeres y Personas de la Diversidad; profesionales del Consultorio de Salud Integral para la población LGBTIQ+ de la Secretaría de Salud de Villa María; y acompañantes terapéuticas y familiares de la provincia de Córdoba, de San Luis y Tucumán.

https://fb.me/e/2iRDkelKt

Un espacio de visibilización

Valeria Herrera es la presidenta de la Asociación Civil Cocó, una de las entidades organizadoras. En diálogo con La Nueva Mañana, destacó que este Congreso permite que las experiencias de las infancias y adolescencias trans sean escuchadas.

“La iniciativa surgió viendo que los derechos de nuestres hijes eran vulnerados. No se les respetaba en las escuelas, en los centros de salud. A pesar de contar con la Ley de Identidad de Género, nuestres hijes seguían siendo discriminades en todos los ámbitos de esta sociedad”, recuerda Herrera, repasando el contexto que dio luz al primer Congreso de 2018.

“Teníamos la imperiosa necesidad de que elles transitaran su niñez y adolescencia como cualquier persona y que las realidades que nos atravesaban fueran conocidas”, completó, subrayando que se puso énfasis en capacitar desde el amor a los diferentes actores de la sociedad para lograr un trato digno hacia las infancias y adolescencias trans.

“La experiencia fue sumamente gratificante, contamos con la presencia de más de 200 personas, tuvimos el apoyo de la Municipalidad de Villa Nueva. Las familias salimos de ese Congreso con más esperanzas”, destacó Herrera.

Y concluyó que el primer Congreso “fue el puntapié inicial para que en Villa Nueva, Villa María y la región se conociese la existencia de niñeces y adolescencias trans”.

Logros y cuentas pendientes

Esta segunda edición tiene como particularidad que se transmitirá vía YouTube para propagar la experiencia al resto del mundo. Además, destacó Herrera que se renueva el apoyo de la Municipalidad de Villa Nueva y que se cuenta con el apoyo de organizaciones territoriales, con el fin de alcanzar a toda la comunidad.

“Está dirigido a quienes quieran capacitarse y conocer los avances que hemos tenido en los últimos años, qué se ha logrado y qué no”, subrayó Herrera sobre la propuesta.

- ¿Qué importancia tiene la visibilización de las historias y realidades de las familias con infancias y adolescencias trans?

- La importancia de la visibilización es tomar conciencia que nuestros hijes están, que siempre estuvieron y que van a seguir estando toda la vida. Nos lleva a ser mejores como sociedad que se respete y que nuestros hijes tengan niñeces y adolescencias como el resto, como cualquier otro niño o adolescente. Es importante que esta sociedad abrace y contenga, y que no discrimine, relegue y margine.

- ¿Qué avances se han dado y cuáles son imprescindibles implementar para mejorar la calidad de vida de las infancias y adolescencias trans?

- Los avances que se han dado es que hoy las familias, cuando tenemos que hacer el cambio registral de nuestros hijes, no tenemos que estar rogando en los registros civiles que lo hagan. Podemos acceder, solicitando un turno como cualquier otro trámite. Hay registros civiles a los cuales les cuesta implementar la Ley de Identidad de Género, pero se ha avanzado muchísimo. Se avanzó en salud también. Nuestros hijes están siendo reconocides en los centros de salud, por más que no tengan sus cambios registrales hechos. Los mencionan con sus nombres autopercibidos. Les mediques se han capacitado más. Se han creado equipes de contención de nuestros hijes y de las familias… Porque no sólo transiciona un niño, también transiciona la familia. En Villa María hay un consultorio inclusivo con una pediatra, una trabajadora social, una psicóloga que acompañan el trayecto. Falta que la sociedad entienda que nuestros hijes son como cualquier otre y cuentan con los mismos derechos; que no sean tan duros con elles, que no los traten mal ni los marginen. Falta todavía muchísima empatía y amor hacia las niñeces y adolescencias trans en la sociedad.

Información

El segundo Congreso de Niñeces, Adolescencias Trans y sus Familias es organizado de manera conjunta por la Asociación Civil Cocó, organizaciones territoriales, la Municipalidad de Villa Nueva, el Programa de Género y Diversidad Sexual e Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Villa María (UNVM).

Se desarrollará en el Club Além de Villa Nueva, ubicado en la intersección de Comercio y Marcos Juárez.

La acreditación arrancará a las 9.

Para inscribirse, hay que llenar el siguiente formulario: https://forms.gle/tZX4ZM4C8ejR6cA8A

Noticias relacionadas: