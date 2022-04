La producción popular a disposición del pueblo

Especial para La Nueva Mañana

PROGRAMA MERCADOS DE CERCANÍA

Durante el encuentro estuvieron presentes Eva Verde, la coordinadora nacional del programa quien destacó la importancia de avanzar en el fortalecimiento de la economía popular, social y solidaria en todo el país; integrantes de la Corriente Nacional Martín Fierro Córdoba y más de 20 organizaciones con distintas experiencias de producción.

Conversaron entre los presentes acerca de las dificultades, las expectativas y las potencialidades para posicionarse y en colaborar para hacer accesible la producción popular. De allí surgió también la necesidad de generar una red en Córdoba donde, a través de esta actividad, puedan trabajar en conjunto más allá de las diferentes perspectivas que tenga cada organización.

Estas organizaciones trabajan desde hace tiempo generando trabajo y espacios de comercialización en espacios como almacenes y ferias.

Eva Verde: Coordinadora nacional del programa Mercados de Cercanía, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Y además es coordinadora de Asesoramiento en Gestión a unidades productivas de la Secretaría de Economía social del Ministerio de Desarrollo.

El Programa Mercados de Cercanía busca posicionar al sector como un mercado económicamente activo y así generar riquezas y sostenibilidad. Para esto permite un acceso a equipamiento, capacitaciones y herramientas de logística. Está destinado a cooperativas, federaciones, mutuales, fábricas recuperadas, asociaciones civiles, asociaciones de productores, organizaciones de pueblos originarios, organizaciones gubernamentales y organizaciones sociales.

Ella planteó que el objetivo principal del programa es el de comercializar con otros valores que no sean los del mercado concentrado o corporativo.

“Estas experiencias trabajan bajo el concepto de un mercado justo, un precio justo para la producción, la comercialización, para consumidores y consumidoras. Ponen en valor lo comunitario que piensan a la economía poniendo en el centro a las personas y no al capital”, explicó la coordinadora de Mercados en Cercanía a La Nueva Mañana.

Los productores populares suelen tener dificultades para el acceso al mercado tradicional. Fabrican productos de gran calidad pero no tienen la posibilidad de insertarse en la comercialización debido a que esta es una actividad desigual y que se rige bajo estándares de los grandes mercados. Asimismo, la misma comercialización pone en discusión el modelo productivo y comercial del mercado concentrado y plantea una alternativa a la dificultad que presentan los y las productoras. Es de suma importancia la comercialización ya que genera vínculos con las necesidades y gestiona las formas de consumir.

Derecho a un consumo distinto

Uno de los grandes sectores de la producción popular es el de los alimentos agroecológicos. Estos son producidos con una mirada que rechaza el extractivismo y enfatiza en el cuidado de la tierra.

En la reunión se conversó sobre la posibilidad de llevar a la mesa de los y las argentinas este tipo de productos a un precio accesible. En la actualidad, el mercado está concentrado en empresas trasnacionales que producen el alimento ultra procesado de baja calidad. Es por eso que los cambios en los hábitos de consumo son un eslabón importante en el desarrollo de la vida de las personas. La economía popular busca el bien común, no solo se mantiene por ganar dinero sino para vivir mejor.

Florencia Alloni, secretaria de Ambiente y Producción y encargada de mercados de la Corriente Martín Fierro Córdoba, definió a la economía popular como una economía de tercer tipo, informal, que está relacionada con el asociativismo y que no cuadra con las lógicas del mercado. Por lo general son economías familiares.

No es privada porque no tiende a un lucro, tampoco estatal ya que no está financiada totalmente por el Estado.

“En Córdoba abarca una producción desde la agricultura familiar. Es una producción pequeña porque el modelo del monocultivo extractivista que está planteado desde hace 20 años fue achicando a la producción de alimentos familiar”, argumentó Florencia a La Nueva Mañana.

Por un lado, Mercados de Cercanía posibilita que estos productores trabajen en red dentro de Córdoba. Y por otro, poder acceder a distintas líneas de financiamiento que tiene el programa. Este aporte financiero es sumamente importante, ya que son organizaciones sociales por lo general quienes llevan a cabo este tipo de comercialización y estas no cuentan con otro tipo de recursos de financiamiento externo.

Como consumidores creemos que tenemos plena libertad para elegir los productos que queremos consumir, pero en realidad existe detrás una estrategia que responde a una lógica mercantilista.

Durante esta semana, representantes del programa y del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación recorrerán la Provincia, visitando distintas localidades, conociendo diferentes experiencias de la economía social y popular. Visitaron dos organizaciones productoras de alimentos agroecológicos Monte Adentro y Pueblo a Pueblo. A esta última el Ministerio le concedió una verdulería móvil para que puedan trasladar sus productos a cualquier punto de la provincia.

En ese sentido, la coordinadora del programa dijo que seguirán trabajando buscando alternativas de acceso al alimento y a la producción.

“Esperamos seguir trabajando, poder colaborar en una mesa de trabajo conjunta con distintas organizaciones y ayudar con todo lo que el programa pueda aportar”, dijo Eva Verde y agregó que tienen propuestas de leyes para impulsar como por ejemplo la ley de acceso a la tierra, ley de cinturones verdes y también continuar trabajando con leyes en cuanto al consumo como la de etiquetado frontal y la ley de góndolas.

Contexto inflacionario

El aumento de precios en los alimentos y la inflación elevada afecta principalmente a los sectores que menos recursos económicos tienen. La intervención del Estado con este tipo de políticas resulta fundamental para paliar la escasez en cuanto al acceso a una alimentación básica.

Eva Verde invitó a cuestionar la riqueza: “La pobreza es una consecuencia del modelo económico que se viene desarrollando y hay que potencializar las otras economías y regular las economías concentradas”.

