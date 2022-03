Marcharán en Los Aromos, en repudio del negacionismo de la jefa comunal

Los dichos negacionistas de la jefa comunal de Villa Los Aromos siguen suscitando rechazos. El Nodo Paravachasca de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos anunció que este domingo se manifestará en la localidad, junto a vecinas y vecinos.

Cabe recordar que en la víspera del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, Nelly Morales, la jefa comunal de esta localidad del Departamento Santa María, compartió en sus redes sociales una publicación de la encargada de Salud Animal de la Comuna, Marité Colautti, en la que ponía en duda el número de 30 mil desaparecidos, el carácter de terrorismo de Estado de la acción ejercida por la última dictadura que azotó al país; e incluso calificó como "juicios de venganza" a los procesos judiciales que en los últimos años vienen generando cientos de sentencias por crímenes de lesa humanidad a lo largo y a lo ancho del país.

La expresión fue repudiada en la localidad, en la región, en el resto de la provincia e incluso tomó estado público a nivel nacional. De hecho, el mismo Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia lo cuestionó.

En un descargo, Morales aludió a su derecho a expresarse libremente para defenderse y ratificó sus expresiones. Dirigentes de su propio partido en el Departamento Santa María se despegaron de sus dichos.

Marcha pacífica

En este caso, la misma comunidad de Villa Los Aromos, en conjunto con el Nodo Paravachasca de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, y con la adhesión del Colectivo Paravachasca por la Memoria y Refugio Libertad (organismos de Derechos Humanos de ese Departamento); organizan esta manifestación que concentrará a las 11 en el ingreso a la localidad sobre la ruta 5.

Invitan a asistir "con carteles y pañuelos blancos, para manifestar pacíficamente que no vamos a permitir que funcionarias del Estado se expresen en contra de lo que instituciones como el Poder Judicial ya han determinado como crímenes de lesa humanidad".

Consultada la organización convocante sobre esta actividad, explican que el objetivo es: "Expresarnos en contra de los argumentos expuestos por estas dos funcionarias. Manifestar que sostenemos la justicia, la verdad y la memoria. Exigir a la justicia que se expida en los casos de negacionismo".

Siguiendo esta línea, la invitación esgrime: "No podemos admitir este tipo de expresiones antidemocráticas y apológicas del terrorismo de estado; sostenemos que la violación a los ddhh desarrollada por el Estado en dictadura no puede ser justificada con ningún argumento; no es libertad de expresión sino apología del delito de lesa humanidad; (Jorge Rafael) Videla no es un héroe de la patria sino un criminal condenado en 3 causas a cadena perpetua; fue genocidio; son 30400 desaparecides y 500 bebés apropiades".