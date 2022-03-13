Córdoba se llevó tres estatuillas en los premios Martín Fierro Federal
Este sábado por la noche se realizó la ceremonia de entrega de los reconocidos premios Martín Fierro Federal, que premian a la producción radial y televisiva del interior del paísen la provincia de Catamarca.
Los conductores fueron Robertito Funes Ugarte y Karina Mazzoco. Previo al inicio de la entrega de las 38 estatuillas, el presidente de Aptra, Luis Ventura hizo uso de la palabra y señaló que vía stramming este fue el único premio que no dejó de entregarse a pesar de la pandemia. “Este es sin dudas el premio Martín Fierro más importante”, aseguró.
Dentro del recinto donde se llevó a cabo la ceremonia se encontraban además algunas figuras reconocidas a nivel nacional como Silvio Soldán, Pablo Kablan, Luis Rubio, José María Muscari o Julia Zenco, entre otros.
Aquí el listado de ganadores:
TELEVISIÓN
INTERÉS GENERAL
RUMBO NORTE (TDA CANAL 27.2 IRUTV- FORMOSA, FORMOSA)
PERIODÍSTICO
MAÑANAS COMPARTIDAS (CANAL 8 – SAN JUAN, SAN JUAN)
NOTICIERO
PENSAR SAN JUAN (CANAL 8 – SAN JUAN, SAN JUAN)
DOCUMENTAL
MUJERES QUE INSPIRAN (CANAL 3 – PUERTO RICO, MISIONES)
DEPORTIVO
HABÍA UNA VEZ UN CLUB (CANAL 9, RESISTENCIA, CHACO)
CULTURAL EDUCATIVO
VINOS Y PLACERES (CANAL 7 DE MENDOZA- MENDOZA)
ENTRETENIMIENTOS
LOS VENDE HUMO (TELEVISIÓN REGIONAL – ROSARIO, SANTA FE)
INFANTIL
CHICOS EN EL AIRE (CAROLINA CABLECOLOR, SAN LUIS)
INFORMATIVO
PRIMERA EDICIÓN (CANAL 8 DE SAN JUAN, SAN JUAN)
AGROPECUARIO
GENTE DE CAMPO (CANAL 10 – JUNÍN, BUENOS AIRES)
MUSICAL
EL LADO CLÁSICO (ELTRES TV- ROSARIO, SANTA FE)
DE SERVICIOS
DE SOBREMESA (CANAL 8 – SAN JUAN, SAN JUAN)
TEMAS MEDICOS
TELEVIDA CON SALUD (CANAL 3 TELEVISIÓN LITORAL – ROSARIO, SANTA FE)
CULINARIO
LA COCINA CON LUIS (TELEVISIÓN PÚBLICA FUEGUINA, USHUAIA, TIERRA DEL FUEGO)
HUMORÍSTICO
HUMOR AL SILLÓN (LV85, TV CANAL 12, CÓRDOBA, CÓRDOBA)
FICCIÓN
NO ABRAS ESTE MENSAJE (TDA CANAL 27,2 IRU TV , FORMOSA)
LABOR ANIMACION CONDUCCION FEMENINA
JIMENA LOAYZA (EMPODERADAS – MULTIVISIÓN FEDERAL CANAL 9 – SALTA)
LABOR ANIMACION CONDUCCION MASCULINA
MAURICIO BAZÁN (NOTICIERO CANAL 8 SAN JUAN, SAN JUAN)
LABOR PERIODÍSTICA
YANINA SORIA (DIA 7) – (CANAL 10 DE CORDOBA)
RADIO
INTERÉS GENERAL
ABRE PUERTAS – (RADIO VALLE VIEJO – CATAMARCA)
PERIODISTICO
EL PUENTE (FM 96.5 RADIO MITRE – ROSARIO, SANTA FE)
DOCUMENTAL
VOCES DE RADIO (RADIO INDEPENDENCIA-LV12- TUCUMAN-SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
DEPORTIVO
ZAPPING SPORT RADIO (RADIO 2-ROSARIO-AM1230/FM90.1/LT2-ROSARIO-SANTA FE)
CULTURAL EDUCATIVO
INVASIÓN DE BROLIS (RADIO BRISAS-MAR DEL PLATA)
AGROPECUARIO
AGROSINTESIS (LRV 313-RADIO ZONA CADENA-MIRAMAR-BUENOS AIRES)
MUSICA CIUDADANA O TANGO
CADA 2 X 4 (LV4-NACIONAL SAN RAFAEL-SAN RAFAEL-MENDOZA)
MÚSICA CLÁSICA
HAGASE LA MUSICA ( RADIO BRISAS-MAR DEL PLATA)
MÚSICA FOLKLORICA
LA PEÑA DEL INPENETRABLE (CADENA LOS ANGELES 99.3-JUAN JOSÉ CASTELLI-CHACO)
MÚSICA POP MODERNA JAZZ
LA HORA DE LA NOSTALGIA (LV4 NACIONAL SAN RAFAEL-SAN RAFAEL-MENDOZA)
DE SERVICIOS
ECONOMIA AQUÍ Y AHORA (F.M INOLVIDABLE-105.5-MAR DEL PLATA)
TEMAS MEDICOS
DIGA 33 (RADIO PASIÓN FM 102.9-TANDIL-BUENOS AIRES)
HUMORISTICO
RADIO NUESTRA QUE ESTAS EN EL CIELO (FM 94.3 UTN – CÓRDOBA)
ENTRETENIMIENTOS
HIPERCONECTADOS DE RADIO (LU20-AM 580-RADIO CHUBUT – TRELEW, CHUBUT)
INFANTIL
CUENTAPALABRA (RADIO UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA-SALTA CAPITAL)
INFORMATIVO
MITRE INFORMA PRIMERO (RADIO MITRE – MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES)
LABOR ANIMACIÓN CONDUCCIÓN FEMENINA
SILVANA PÉREZ BARCELÓ (MÁS QUE RADIO – LV4 RADIO NACIONAL – MENDOZA)
LABOR ANIMACIÓN CONDUCCIÓN MASCULINA
GERMÁN DELAMÓNICA (INFORME 1150 – AM 1150 RADIO BRIGADIER ESTANISLAO LÓPEZ –
SANTA FE)
LABOR PERIODISTICA
EDUARDO GIURIA (DESNATURALIZADO – RADIO MUNICIPAL SAYUEQUE – CENTENARIO, NEUQUÉN)
PREMIO ESPECIAL DE APTRA
A CARLOS BARRIONUEVO, conductor de “ALTA DIMENSIÓN” en el rubro FOLKLORE en RADIO que en 2021 cumplió 45 años al aire y se emite por Radio Ancasti, Catamarca.
MARTÍN FIERRO DE ORO
PRIMERA EDICIÓN (CANAL 8 DE SAN JUAN, SAN JUAN)