Córdoba se llevó tres estatuillas en los premios Martín Fierro Federal

Cultura 13/03/2022
Yanina Soria (Dia 7, Canal 10) ganó por labor periodística, Humor al sillón (El Doce) en Humorístico en TV y Radio Nuestra que estás en el cielo (FM 94.3 UTN) en Humorístico en Radio.
yani soria IG
Yanina Soria (Dia 7, Canal 10) ganó su Martín Fierro Federal por labor periodística en televisión. Foto: Instagram Yanina Soria

Este sábado por la noche se realizó la ceremonia de entrega de los reconocidos premios Martín Fierro Federal, que premian a la producción radial y televisiva del interior del paísen la provincia de Catamarca.

Los conductores fueron Robertito Funes Ugarte y Karina Mazzoco. Previo al inicio de la entrega de las 38 estatuillas, el presidente de Aptra, Luis Ventura hizo uso de la palabra y señaló que vía stramming este fue el único premio que no dejó de entregarse a pesar de la pandemia. “Este es sin dudas el premio Martín Fierro más importante”, aseguró.

Dentro del recinto donde se llevó a cabo la ceremonia se encontraban además algunas figuras reconocidas a nivel nacional como Silvio Soldán, Pablo Kablan, Luis Rubio, José María Muscari o Julia Zenco, entre otros.

Aquí el listado de ganadores:

TELEVISIÓN

INTERÉS GENERAL

RUMBO NORTE (TDA CANAL 27.2 IRUTV- FORMOSA, FORMOSA)

PERIODÍSTICO

MAÑANAS COMPARTIDAS (CANAL 8 – SAN JUAN, SAN JUAN)

NOTICIERO

PENSAR SAN JUAN (CANAL 8 – SAN JUAN, SAN JUAN)

DOCUMENTAL

MUJERES QUE INSPIRAN (CANAL 3 – PUERTO RICO, MISIONES)

DEPORTIVO

HABÍA UNA VEZ UN CLUB (CANAL 9, RESISTENCIA, CHACO)

CULTURAL EDUCATIVO

VINOS Y PLACERES (CANAL 7 DE MENDOZA- MENDOZA)

ENTRETENIMIENTOS

LOS VENDE HUMO (TELEVISIÓN REGIONAL – ROSARIO, SANTA FE)

INFANTIL

CHICOS EN EL AIRE (CAROLINA CABLECOLOR, SAN LUIS)

INFORMATIVO

PRIMERA EDICIÓN (CANAL 8 DE SAN JUAN, SAN JUAN)

AGROPECUARIO

GENTE DE CAMPO (CANAL 10 – JUNÍN, BUENOS AIRES)

MUSICAL

EL LADO CLÁSICO (ELTRES TV- ROSARIO, SANTA FE)

DE SERVICIOS

DE SOBREMESA (CANAL 8 – SAN JUAN, SAN JUAN)

TEMAS MEDICOS

TELEVIDA CON SALUD (CANAL 3 TELEVISIÓN LITORAL – ROSARIO, SANTA FE)

CULINARIO

LA COCINA CON LUIS (TELEVISIÓN PÚBLICA FUEGUINA, USHUAIA, TIERRA DEL FUEGO)

HUMORÍSTICO

HUMOR AL SILLÓN (LV85, TV CANAL 12, CÓRDOBA, CÓRDOBA)

FICCIÓN

NO ABRAS ESTE MENSAJE (TDA CANAL 27,2 IRU TV , FORMOSA)

LABOR ANIMACION CONDUCCION FEMENINA

JIMENA LOAYZA (EMPODERADAS – MULTIVISIÓN FEDERAL CANAL 9 – SALTA)

LABOR ANIMACION CONDUCCION MASCULINA

MAURICIO BAZÁN (NOTICIERO CANAL 8 SAN JUAN, SAN JUAN)

LABOR PERIODÍSTICA

YANINA SORIA (DIA 7) – (CANAL 10 DE CORDOBA)

RADIO

INTERÉS GENERAL

ABRE PUERTAS – (RADIO VALLE VIEJO – CATAMARCA)

PERIODISTICO

EL PUENTE (FM 96.5 RADIO MITRE – ROSARIO, SANTA FE)

DOCUMENTAL

VOCES DE RADIO (RADIO INDEPENDENCIA-LV12- TUCUMAN-SAN MIGUEL DE TUCUMÁN

DEPORTIVO

ZAPPING SPORT RADIO (RADIO 2-ROSARIO-AM1230/FM90.1/LT2-ROSARIO-SANTA FE)

CULTURAL EDUCATIVO

INVASIÓN DE BROLIS (RADIO BRISAS-MAR DEL PLATA)

AGROPECUARIO

AGROSINTESIS (LRV 313-RADIO ZONA CADENA-MIRAMAR-BUENOS AIRES)

MUSICA CIUDADANA O TANGO

CADA 2 X 4 (LV4-NACIONAL SAN RAFAEL-SAN RAFAEL-MENDOZA)
MÚSICA CLÁSICA

HAGASE LA MUSICA ( RADIO BRISAS-MAR DEL PLATA)

MÚSICA FOLKLORICA

LA PEÑA DEL INPENETRABLE (CADENA LOS ANGELES 99.3-JUAN JOSÉ CASTELLI-CHACO)

MÚSICA POP MODERNA JAZZ

LA HORA DE LA NOSTALGIA (LV4 NACIONAL SAN RAFAEL-SAN RAFAEL-MENDOZA)
DE SERVICIOS

ECONOMIA AQUÍ Y AHORA (F.M INOLVIDABLE-105.5-MAR DEL PLATA)

TEMAS MEDICOS

DIGA 33 (RADIO PASIÓN FM 102.9-TANDIL-BUENOS AIRES)

HUMORISTICO

RADIO NUESTRA QUE ESTAS EN EL CIELO (FM 94.3 UTN – CÓRDOBA)

ENTRETENIMIENTOS

HIPERCONECTADOS DE RADIO (LU20-AM 580-RADIO CHUBUT – TRELEW, CHUBUT)

INFANTIL

CUENTAPALABRA (RADIO UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA-SALTA CAPITAL)

INFORMATIVO

MITRE INFORMA PRIMERO (RADIO MITRE – MAR DEL PLATA, BUENOS AIRES)

LABOR ANIMACIÓN CONDUCCIÓN FEMENINA

SILVANA PÉREZ BARCELÓ (MÁS QUE RADIO – LV4 RADIO NACIONAL – MENDOZA)

LABOR ANIMACIÓN CONDUCCIÓN MASCULINA

GERMÁN DELAMÓNICA (INFORME 1150 – AM 1150 RADIO BRIGADIER ESTANISLAO LÓPEZ –
SANTA FE)

LABOR PERIODISTICA

EDUARDO GIURIA (DESNATURALIZADO – RADIO MUNICIPAL SAYUEQUE – CENTENARIO, NEUQUÉN)

PREMIO ESPECIAL DE APTRA

A CARLOS BARRIONUEVO, conductor de “ALTA DIMENSIÓN” en el rubro FOLKLORE en RADIO que en 2021 cumplió 45 años al aire y se emite por Radio Ancasti, Catamarca.

MARTÍN FIERRO DE ORO

PRIMERA EDICIÓN (CANAL 8 DE SAN JUAN, SAN JUAN)

Martín Fierro Federal

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