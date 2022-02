Monte Maíz vibra con la ilusión del ascenso al Federal A de Argentino

Monte Maíz sueña despierto. Los casi 10 mil habitantes del pueblo del sudeste cordobés en el Departamento Unión (8.750 según el Censo de 2010) siguen aferrados al objetivo de hacer historia con uno de sus entidades representativas, el Club Deportivo Argentino, que disputará la final del Regional Amateur este domingo en Carcarañá ante Rivadavia de Lincoln la final para meterse por primera vez en la tercera categoría del fútbol argentino. De la Liga de Beccar Varela a 90 minutos de la gloria. Y sus hinchas disfrutan de este proceso que quedará en la retina de todos por siempre, mientras a la par hacen cuentas e imaginan a sus colores recorriendo el territorio nacional como anhelo fundamental.

Y nadie se quiere perder el festejo. Una vez que venció a General Paz Juniors en la tanda por penales (casi mil personas acompañaron al equipo a Córdoba) nadie quiso irse a dormir, por eso esperaron al plantel hasta las 2 de la mañana para darle las gracias por la ilusión generada.

Lo más parecido a una revolución es lo que vive Monte Maíz, que tiene con Lambert uno de los clásicos pasionales del interior de la provincia. La gente acompañó durante la pandemia y una vez lanzada la aventura al Regional Amateur de pronto se encuentran a un paso del Federal A.

“Mística especial”

“El objetivo era aprender de la experiencia, vivir paso a paso y de repente se encuentra el equipo en la final. Lo imaginamos pero no tomamos dimensión de todo lo que se generó. Nos llaman de medios de todo el país, me escriben a toda hora, todavía no caímos del todo”, relata Adolfo García, más conocido como “Kako”, periodista y encargado de prensa del club. “Argentino tuvo una experiencia en el torneo del Interior en el ’92, luego de ganar la Interliga, y desde esa época nunca tuvo más alcance que la liga de origen. Y de repente salir de allí, estar a un partido del Federal A, de poder enfrentar a gigantes del interior, es como mucho sin procesar. Todavía estamos disfrutando esto sin entender bien todo”, le cuenta a La Nueva Mañana.

Argentino y Lambert tienen fama de ser cumplidores en sus compromisos, por eso varios jugadores de las ligas vecinas y alguno que otro con pasado en AFA no duda en venir a disputar la liga de Beccar Varela. Se paga por partido. Y muy buen salario. “La seriedad y el compromiso es lo que todo el mundo destaca cuando vienen a vestir esta camiseta. Y también el calor de las tribunas. Desde que llegó el DT Sebastián Montivero se creó una mística especial, por eso no es casualidad que se haya llegado a esta instancia. Acá hay una identidad única, muy fuerte”, aclara José García, quien es presidente del club desde hace 8 años. “El club se sostiene de cuotas sociales de las 10 disciplinas que hay, más algún aporte desinteresado de socios notables. Hay también auspicios, pero lo mejor que tenemos es la gente: cuando se construyó el nuevo estadio (capacidad para 5500 personas) no se pagó mano de obra, hubo colaboración de todos los hinchas”, agrega García, aunque dejando en claro también de que subsisten por la Mutual Asociados de Argentino y de la compañía de cementos Macda. Pero el gran recurso fueron las “fiestas de la Promo”, organizada para 600 jóvenes en las instalaciones del club, donde las recaudaciones solventan en gran parte esta campaña. “La juventud que tenemos en la comisión de fútbol nos fue empujando a este sueño, no lo quiero dejar de destacar”, contó García.

“Si tengo que jugarle a Boca con estos jugadores, le juego. Podemos hacer cosas importantes. Creo mucho en mis jugadores”, le dijo Sebastián Montivero, DT de Argentino de Monte Maíz, a La Nueva Mañana.

Por el sueño de todos

Tema para comprender: la liga local es muy fuerte y en muchos casos hay mayor convocatoria con los clásicos de la zona que en los torneos provinciales o los que organiza el Consejo Federal de AFA. Es tan pasional la competencia que muchos sienten más incentivo en cada domingo, viven cada partido como un clásico, por la cargada al otro día o por la complicidad que genera el torneo. “El clásico con Lambert es muy especial. Hasta canal 7 vino a hacer algunas notas sobre cómo lo vivimos. Ahora vamos por el sueño de todos. El lunes nos juntaremos a ver cómo seguimos en lo institucional y en lo deportivo, primero vivamos el momento, el resto se va a acomodar, sea en el Federal o la Liga”, cerró diciendo García.

“Si se da el sueño de ascenso sería glorioso, pero el torneo local nos motiva como siempre, sobre todo porque el rival (Lambert) cumple su centenario de vida y no le queremos dar el campeonato en bandeja”, cuenta “Kako”, además de describir las sensaciones generales de todo Monte Maíz. “Esto es un sueño. De este torneo participaron 227 equipos, estamos entre los mejores ocho y somos el único equipo cordobés en carrera. Es la mejor performance en los 96 años de historia de Argentino. Realmente no entendemos nada. Solo disfrutamos el momento”, concluyó.

