Viviana Alegre: "Aunque pasaron diez años, Facundo duele todos los días"

A una década de la desaparición, la mamá del joven señaló que "el juicio está concluido, pero la búsqueda no, y no lo buscan". Este viernes, concentración y jornada artística de reclamo.

Frente a Tribunales I -Caseros 551- se realizará este viernes una concentración y jornada artística para reiterar el reclamo de justicia y para que se reanude la búsqueda de Facundo Rivera Alegre, el joven que desapareció el 19 de febrero de 2012. Desde las 17, amigos y familiares encabezarán la manifestación a diez años del hecho que conmocionó a la sociedad y que tiene aún más preguntas que respuestas.

Viviana Alegre, la madre de Facundo, precisó a La Nueva Mañana que la actividad "la hacemos ahí porque el año pasado elevamos una nota al Fiscal General de Córdoba, que nos recibió y nos dijo que el juicio estaba concluido pero no la búsqueda no. El tema es que tampoco lo buscan". Alegre precisó que en aquella oportunidad el funcionario "quedó en 15-20 días en decirnos qué y cómo lo van a hacer, fuimos varias veces y como no hay una respuesta vamos a hacer una concentración allí".

Números artísticos, intervenciones urbanas, un mural con el rostro del joven y fundamentalmente el reclamo de justicia serán los componentes principales de una jornada en la que Alegre estará acompañada de otras familias y de organismos de Derechos Humanos.

En ese sentido, precisó que "vamos a presentar un pedido de búsqueda junto al Cels, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Mesa Provincial de DD.HH.; ellos nos van a acompañar institucionalmente, nos ayudan mucho".

A diez años, Alegre pidió que este viernes "nos sigan apoyando y acompañando" y señaló que tras esta década de lucha "una termina cansada, no tiene ganas, nota el desgaste, a propósito lo hacen". "Muchas veces una tiene ganas de dejar de luchar, pero se reinventa todos los días, busca estrategias para continuar. La hija de Facu ya tiene 10 años, ahora se da mucho mas cuenta de todo pero hay respuestas que no le podemos dar; a ella le llama la atención cómo no aparece".

La mujer consideró que "mientras uno lo siga nombrando, Facundo nunca muere; hay que continuar la lucha colectiva. Facundo duele todos los días, aunque hayan pasado diez años".

