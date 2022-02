Moreau: "Los camaristas Bertuzzi y Llorens buscaban dar impunidad a Macri"

El diputado nacional Leopoldo Moreau (Frente de Todos) dijo este viernes que los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens buscaban "dar impunidad a Mauricio Macri y a toda su unidad de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)", tras el pedido de juicio político presentado el jueves por la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso ante el Consejo de la Magistratura.

"Está demostrado en todas las causas judiciales que Macri tenía un sistema para reunir a todos los organismos estratégicos para perseguir opositores", sostuvo el legislador en un reportaje cedido a Radio 10, en el que añadió que la intención de los camaristas fue "darle impunidad a Macri y a toda su unidad de la AFI".

El jueves, la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso presentó ante el Consejo de la Magistratura de la Nación un pedido de juicio político contra los camaristas federales Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, a quienes acusan de "mal desempeño en sus funciones" por desvincular de una causa de espionaje a los responsables de la AFI del Gobierno de Cambiemos y avalar la teoría del "cuentapropismo" en la que habrían incurrido los agentes de ese organismo.

Los legisladores del Frente de Todos de esa comisión -encabezados por Leopoldo Moreau- se reunieron el jueves con el presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea, a quien le presentaron un escrito de alrededor de 25 páginas con los argumentos para impulsar el enjuiciamiento de los dos miembros de la Cámara Federal porteña.

Molea, junto a otros integrantes del organismo, como Graciela Camaño, recibió a Moreau, a los diputados Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdés y Blanca Osuna, y al senador Oscar Parrilli, también integrantes de la Bicameral.

En sus declaraciones de este viernes, Moreau se preguntó "cómo puede ser que estos dos jueces, o ya no sé que son, digan que todo lo llevaron adelante cuatro perejiles".

Por otra parte, recordó que la decisión de presentarse como Bicameral ante el Consejo de la Magistratura "fue tomada por una amplia mayoría".

"Estuvimos ayer en un hecho que no tiene precedentes institucionales una comisión del parlamento argentino pide el juicio político a estos dos magistrados que a través de un fallo pretenden darle impunidad a Macri a toda la jerarquía de la AFI y a ellos mismos que formaban parte del sistema de persecución judicial que se impuso en la Argentina", remarcó.

Así se refirió al fallo en el que la Cámara Federal porteña, con los votos de Llorens y Bertuzzi, desligó a los entonces números uno y dos titulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, sosteniendo que los agentes del llamado grupo de espías "SuperMarioBross" actuaban por su cuenta.

"Había grabaciones" que dan cuenta de que "se escuchaba en forma online a presos políticos y toda esa tecnología, ese montaje, no puede ser llevado adelante por cuatro perejiles", sumó Moreau.

Por otro lado, negó, "como dicen algunos medios, que el kirchnerismo fue a denunciar a dos jueces" y agregó: "No, fue la comisión la que lo hizo".

"La decisión de presentarnos la semana que viene en el juzgado de Martínez de Giorgi que es el que sigue en Lomas de Zamora sobre el megaespionaje, también la tomamos por mayoría", adelantó y explicó que "ahí nos vamos a presentar la comisión como amigos del tribunal".

En tanto, Moreau destacó que es la "primera vez que una comisión parlamentaria se presenta a pedir el inicio de un juicio político a dos camaristas por mal desempeño de sus funciones" por la sentencia "arbitraria que ellos llevaron adelante para exculpar" a Arribas y Majdalani.

Finalmente, añadió que los ex funcionarios no pueden ser desligados de la causa los ex titulares de la AFI porque fueron "los responsables de un plan sistemático espionaje ilegal de persecución que no afecto solamente a quienes fueron víctimas, como centenares de personas y de organizaciones, sino que afecta a la democracia en su conjunto".

Fuente: Télam

Noticias relacionadas: