Mejor no hablar de ciertas cosas: omisiones en el discurso del gobernador

Todos los análisis y las repercusiones en torno al discurso de Juan Schiaretti el pasado martes parecen seguir la misma clave de lectura: el fuerte tono nacional con cuestionamientos, reclamos y hasta chicanas políticas al Frente de Todos. Sin embargo, entre las pocas voces críticas que se alzaron tras la apertura de las sesiones ordinarias en la Legislatura, se destacan aquellas que advirtieron todo lo que el gobernador había dejado de lado. Tanto en sus consideraciones globales como en materia de anuncios concretos.

Lo que más llama la atención de un discurso enmarcado en el contexto histórico que le tocó en suerte a la anteúltima apertura de sesiones del Gobernador es la ausencia total de referencias a la deuda con el FMI. Los representantes del espacio cordobesista en el Congreso ya anticiparon que se abstendrán en la votación que dará el visto bueno al acuerdo, pero eso no implica que los cordobeses y las cordobesas queden exentas de los resultados económicos, y sus consecuentes efectos sociales, de dicho entendimiento.

La ausencia de referencias sorprende aún más cuando las críticas a la administración nacional fueron parte del nudo central del “estado de situación” que Schiaretti eligió exponer en la previa a los anuncios que comenzaron a hacerse efectivos 24 horas más tarde con el lanzamiento del programa 10 mil viviendas, que ofrecerá créditos hipotecarios para familias cordobesas. Vale aclarar que la oposición todavía le factura el anuncio de las 25 mil soluciones habitacionales que prometió en el 2019.

Sin embargo, esa no fue la única ausencia

Los acontecimientos recientes también hicieron notar la ausencia de anuncios relacionados con los casos de violencia de género en la provincia. Más aún cuando al menos dos de ellos tienen como protagonista a uno de los que hasta hace tan solo unos meses ocupaba un rol central en el Gobierno de Córdoba, el exdirector de Defensa Civil, Diego Concha. “En nuestra provincia, los derechos humanos y la igualdad de género no se declaman, se practican. Y no se hace política con ello”, dijo Schiaretti y apenas eso, en un territorio que ya cuenta con cinco femicidios registrados en tan solo un mes. “El nivel de cinismo y caradurez del gobernador sorprende. Es vergonzoso que, en una provincia absolutamente devastada económica, ambiental, social y sanitariamente, que hace más de 20 años gobierna el partido de Schiaretti, el gobernador no haya tenido ni un mínimo de autocrítica y haya depositado todos los problemas afuera”, dijo a la salida de la sesión la legisladora Luciana Echavarría, que asistió a la sesión con una remera que decía “Justicia por Luana”, en referencia a la joven que se quitó la vida meses después de haber denunciado públicamente a Concha.

A Schiaretti se lo podría justificar advirtiendo que son muy pocas las situaciones en que este tipo de discursos dan lugar a autocríticas abiertas, reconocen errores, admiten pifies y piden “disculpas” por ello. Casi nadie lo hace, nunca. Pero lo llamativo en este caso es la ausencia de anuncios para intentar paliar la situación. Algo similar sucede año tras año con los anuncios en materia de seguridad. No hubo referencia a los casos de violencia institucional y más bien la atención se puso, una vez más, en la suma de “herramientas para combatir el delito”.

Desde Juntos por el Cambio lo acusaron de hipócrita y salieron a disputarle el discurso contra el Gobierno nacional, del que desconfían. “Hace antikirchnerismo ortodoxo en una provincia que es la más antikirchnerista de la Argentina. Eso es una sobreactuación con fines electorales”, aseguran quienes también le espetan los números de la pobreza que en Córdoba se ubican por la encima de la media nacional, el endeudamiento provincial y el crecimiento de la presión impositiva. De nada de eso habló Schiaretti, tampoco. “Hablan de transparencia y calidad institucional, mientras avalan la re reelección de intendentes y legisladores, y cajonean hace más de dos años la iniciativa ciudadana de Ficha Limpia que presentamos”, dijo Marcelo Cossar al finalizar la sesión. Para Orlando Arduh, del degradado bloque de Juntos por el Cambio, “el discurso fue más un mensaje electoral que de apertura de sesiones”. “Ni una palabra sobre EPEC, cómo se prevé financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones, el impacto de los impuestos provinciales, o cómo se va a recuperar el nivel educativo”, sumó al listado de “temas pendientes”.

La proyección nacional

“Muchas veces se habló de los diarios que se escribían para presentar a quien gobernaba una realidad virtual. Hoy recibimos un diario escrito por quien gobierna para convencer, a quienes recorremos el territorio provincial, que lo que vemos no es real. Córdoba no para...de negar”, escribió María Rosa Marcone en su cuenta oficial de Twitter cuando el discurso del gobernador había terminado. Si bien las palabras de la titular de la bancada de Encuentro Vecinal Córdoba hacía referencia a la descripción que el propio Schiaretti hizo de la situación de la Provincia, bien puede servir para otra de las verdades que el hombre más importante del peronismo local repite de modo constante, la que pone a su Modelo de Gestión Córdoba como ejemplo exportable a todo el país.

Si bien la imagen positiva de Schiaretti a nivel nacional se ubica entre las más altas, vale decir que en la mayoría de las encuestas que buscan proyectar figuras presidenciables, el cordobés la pelea desde atrás. De hecho, aunque los análisis posteriores revean la situación desde un prisma un poco más “considerado” para el tres veces gobernador, el último intento de armado electoral nacional del que participó lo marginaba de los lugares expectantes. Vale recordar que del cuarteto que integró con Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey y Miguel Ángel Pichetto, fue el único que se quedó en su territorio y no encontró caminos para salir a jugar a nivel nacional. Hasta el aliado ocasional del espacio, Roberto Lavagna, terminó encabezando una boleta. Eso se debió en gran medida a la polarización entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio pero también a los resultados que las encuestas arrojaban sobre las posibilidades concretas que presentar una alternativa con chances electorales. Ese dato nunca es menor.

Los analistas insisten que a nivel nacional el cordobesismo no resulta tan atractivo como puede resultarle a quienes habitan en Córdoba. Incluso entienden que el propio José Manuel de la Sota encontró “un techo” electoral cuando decidió asumir ese discurso. Algo que intento revertir en los últimos años de su vida. Siguiendo ese lineamiento, lo que Schiaretti ve como una virtud y que funciona “hacia adentro”, puede resultar un problema para la construcción “hacia afuera”.

Sin embargo, en el último tiempo eso parece haber empezado a cambiar en la práctica. Ahora, el peronismo cordobés buscará trazar puentes con armados provinciales en pos de lo que el propio gobernador denomina “agenda federal”. El trabajo en el interbloque con figuras como Florencio Randazzo también podría empezar a abrir una vía de conversación con algunos sectores del territorio que fustiga de modo constante: el AMBA. De todos modos la proyección sigue siendo una especie de fantasía local. “A nivel nacional, nadie lo está midiendo, aunque no quiere decir que no mida”, asegura un consultor nacional que no quiere aventurarse a dejar cabos sueltos porque sabe que en la política argentina “dos años es una eternidad”.

