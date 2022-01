Morales: "La consigna de que ´explote todo´ termina perjudicando a la gente"

El gobernador de Jujuy y presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Gerardo Morales, acusó a los llamados "halcones" de la coalición Juntos por el Cambio de tener una postura que pretende que "explote todo" en materia económica, frente a un potencial default del Gobierno ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En una entrevista radial, Morales confirmó que entre el 17 y el 18 de enero se realizará un encuentro entre el Gobierno Nacional y la oposición en el ámbito del Congreso. "Hay que hacer todo lo posible para que el país logre un acuerdo", apuntó.

Asimismo, apuntó contra algunos dirigentes de su propia coalición política: "Hay algunos que dentro de nuestro espacio tienen la postura de que cuanto peor es mejor. Creo que la consigna de que ´explote todo´ termina perjudicando a la gente".

Morales defendió la idea de que la oposición concurra al diálogo con el Gobierno, en virtud de que el último acuerdo con el FMI fue firmado por el ex presidente Mauricio Macri. "Hablé con Sergio Massa y confirmó la presencia del ministro (Martín) Guzmán, que es un poco el ámbito que pretendíamos desde Juntos por el Cambio", manifestó.

El titular del radicalismo a nivel nacional insistió con que "en el tema de la deuda hay una responsabilidad transversal a todos los gobiernos". Afirmó en este sentido: "El día que hablemos del capitulo de la deuda caemos todos, el peronismo, el kirchnerismo, el radicalismo y el mismo PRO que se molesta cuando digo que este crédito lo tomamos nosotros".

Subrayó Morales: "Fuimos nosotros a buscar al FMI para solicitar un stand by corto cuyo vencimiento es ahora". Y apuntó contra quienes lo critican desde adentro mismo de Juntos por el Cambio: "Los halcones me pegan 'para que tenga' pero no me preocupa, estoy convencido que la del diálogo es la postura correcta. Hay gente que hace negocio político con la grieta, en el kirchnerismo y en nuestro espacio también".

Fuente: Noticias Argentinas

