Romina 'Pepa' Gómez: "Es el mejor momento de mi carrera"

Romina "Pepa" Gómez la está rompiendo en la primer campaña de Belgrano femenino en AFA. Con 22 goles, la capitana "pirata" se destacó por sus lujos, golazos y por ponerse el equipo al hombro cuando el juego se complicaba, como aconteció en la semifinal ante Newell's en Rafaela.

Tras la victoria 3-2 de las Celestes ante las rosarinas que las depositó en la final de la Primera C y provocó el inmediato ascenso a la Primera B, Gómez contó: "Es el mejor momento de mi carrera".

La "Pepa" fue entrevistada por Mundo Belgrano y allí la talentosa futbolista analizó: "Salimos a buscar el partido como siempre hacemos. Tuvimos un cachetazo. Pero teníamos que estar tranquilas... Daniela Diaz nos dijo que teníamos que estar tranquilas y hacer el juego que veníamos haciendo. Estábamos nerviosas, lo disfrutamos y ganamos, que es lo que queríamos".

"Mucho roce. Pero no nos teníamos que quedar atrás y salir a pelear el partido", expresó sobre as fricciones de la semifinal en el estadio del Atlético de Rafaela y aseguró: "Hoy no pude hacer gol, pero lo hicieron mis compañeros y eso me puso tan feliz".

Finalmente contó: "Cuando terminó el partido se me vinieron muchas cosas a la mente, todo el trabajo que durante años hicimos. Era el partido más importante y lo teníamos que disfrutar".