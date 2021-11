Macri y Rodríguez Larreta expusieron en el Encuentro de la Fundación Pensar

El ex Presidente y el Jefe de Gobierno porteño, ambos en modo remoto, fueron las figuras centrales durante el evento que tuvo su sede en la Universidad Siglo 21.

Mauricio Macri participó de modo remoto en el Encuentro Federal del think tank del PRO.

Mauricio Macri participó de modo remoto en el Encuentro Federal del think tank del PRO. Foto: prensa PRO

El ex presidente Mauricio Macri expuso este jueves en la segunda jornada del Encuentro Federal de la Fundación Pensar en la ciudad de Córdoba. Este encuentro de dos días entre los miembros del think tank del PRO junto a economistas, docentes, investigadores y especialistas, tiene el objetivo de compartir buenas prácticas y los avances en el diseño de políticas públicas.

“Es muy impactante que la Fundación Pensar cuente con 22 provincias representadas por gente valiosa, preparadas para dentro de 98 semanas hacernos cargo del gobierno. Después del prólogo del cambio, vamos a hacer el cambio definitivo. Llevará años, pero lo importante es que cada día estemos un poco mejor”, sostuvo el ex mandatario en un diálogo que mantuvo con los presentes vía teleconferencia.

Macri explicó la importancia de entender la diferencia entre el 2015 y el 2023. “En el 2015 no había en la sociedad conciencia clara del Estado fallido, del modelo económico que acumulaba desequilibrios macroeconómicos que se iban a transformar en creciente pobreza. Además, perdieron el poder sin haberlo perdido: conservaban mayoría en todos los ámbitos”.

Ante un eventual gobierno en 2023, dijo que llegarán con “plena conciencia, lamentablemente, del desastre que significan las ideas populistas y anacrónicas que tenemos vigentes en Argentina, con un Estado atrofiado, una falta de proyecto de crecimiento y desarrollo federal serio”. Por eso, subrayó que tal punto de partida demanda que el equipo tenga claridad absoluta de qué va a hacer y cómo lo va a hacer.

Luego realizó una metáfora del Estado: “En 2015, en términos económicos, agarramos un Estado nacional quebrado que como ingeniero lo pondría en el tercer subsuelo. Prometimos hacer un edificio de 20 pisos, generando una expectativa equivocada, y llegamos a un edificio de dos pisos. Aunque el edificio estaba creciendo. Esto permitió que ellos con un discurso populista y demagógico de Estado gratis y heladera llena se lleven la diferencia que nos faltó entre el 48% y 41% que sacamos nosotros”.

“El resultado electoral del domingo 14 de noviembre ya está aplacado por la pesadumbre de lo duro que es el día a día del avance de la pobreza, el desempleo y la inseguridad; eso es todo lo que un gobierno sin rumbo y sin plan está generando. En 2023 la gente va a tener la expectativa de entender y ver rápido hacia dónde vamos, por eso el debate que están haciendo es fundamental, y tiene que estar saldado antes, no puede darse el día uno”, exigió.

Respecto a las inversiones, subrayó que el mundo debe “sentir que los argentinos vamos a establecer y respetar las reglas, que no va a haber espacio para la arbitrariedad ni vamos a aplicar las teorías anacrónicas del kirchnerismo. Necesitamos que encuentren a la Argentina como país atractivo para la inversión, ese es el gran desafío que tenemos por delante”, determinó.

Por último, compartió su esperanza de que la Fundación Pensar “se mantenga como un espacio intelectual que quiere reflejar el mejor camino para resolver los problemas estructurales de la Argentina. Viene la oportunidad de construir el país que tanto queremos”, concluyó.

Del evento participaron los equipos de todas las provincias, los miembros de las mesas técnicas y el equipo nacional, y acompañan los miembros del Consejo Nacional del PRO, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Entre los expositores se encuentran Hernán Lacunza, Marcelo Capello, Eduardo Levy Yeyati y María Belen Mende.

Horacio Rodriguez Larreta pidió "ampliar" la coalición

Por su parte, y también por videoconferencia, el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, pidió trabajar en planes de gobierno nacionales y regionales sobre una visión de un país más federal, ampliar la coalición Juntos por el Cambio y seguir trabajando juntos para volver a ser gobierno en 2023 y poder transformar "la dura realidad de la Argentina".

Rodríguez Larreta escenificó el desafío que enfrenta la Argentina: “Tenemos por delante la enorme tarea de pensar un desarrollo sostenido para nuestro país. Y el momento de hacerlo es ahora”. Y aclaró: “lo que debemos hacer es cambiar la realidad.

Rodríguez Larreta explicó que la elección del 14 de noviembre ratificó que millones de argentinos le dijeron “basta” al kirchnerismo y le confiaron a Juntos por el Cambio la responsabilidad de estar a la altura y trabajar para encontrar la salida a esta situación tan dura que estamos viviendo en el país.

“Tenemos el mandato de millones de argentinos que necesitan respuestas. Nosotros debemos trabajar para cambiar la realidad y mejorarle la vida a cada uno de ellos. Nos están pidiendo que peleemos para que la educación vuelva a ser prioridad, porque es la mejor herramienta que tenemos para reducir las desigualdades y generar oportunidades. Nos están pidiendo que haya trabajo, que se valore a aquellos que se esfuerzan y que se acompañe a quienes pueden dar trabajo. Nos están pidiendo que se promueva la producción, que se acompañe el esfuerzo del campo, que se desarrolle nuestra industria y se potencie la economía del conocimiento, sin impuestos que asfixien. Nos están pidiendo poder vivir seguros y que seamos firmes contra el delito y la impunidad. Nos están pidiendo previsibilidad, dejar de vivir con esa angustia de no saber qué puede pasar mañana”. Para sintetizar, Rodríguez Larreta dijo que millones de argentinos “están pidiendo construir un país que funcione, que tenga claro a dónde va, y con oportunidades para todos”, analizó.

“Para eso estamos hoy reunidos. Ahora nos toca dar esta pelea. Compartimos el sueño de construir una Argentina que nos incluya a todos. Y lo vamos a lograr defendiendo los principios republicanos y construyendo planes que nos marquen el camino. Juntos vamos a buscar y a encontrar las soluciones a los problemas de la gente, sin improvisación, sin mentiras. Con planificación, con transparencia y mirando la realidad de frente, que es el primer paso para transformarla. Sigamos trabajando y preparándonos para volver a ser gobierno nacional en 2023, porque no tengo duda de que cuando lleguemos, no va a haber transformación que no podamos llevar adelante con este equipo”, dijo el Jefe de Gobierno porteño.