Luis Juez: "Córdoba ha elegido una expresión plural pero categórica"

Visiblemente emocionado, Luis Juez y Rodrigo De Loredo encabezaron los festejos con la militancia de Juntos por el Cambio en el bunker ubicado en el Alto Botánico por el triunfo en las urnas que les garantizó esta noche seis bancas en Diputados y dos senadores.

"Gracias inmensas al pueblo de Córdoba, por confiar y acompañarnos; por hacernos vivir este momento. Por bancarnos, sostenernos, creernos y acompañarnos. Por tener fe en este grupo y expresión política", comenzó diciendo Juez.

"Hemos ganado en casi todos los barrios pobres que nos votó, a los cordobeses que no se dejaron tentar o quebrar en esta provincia donde la pobreza y la miseria ha crecido en forma vergonzosa", enfatizó.

"No hay sueño imposible cuando uno lo sueña con el corazón y le pone pasión. Parecía imposible ir contra el aparato, con la plata de la Nación, de la Provincia y del municipio. Pero la gente nos decía ´métanle para adelante, no bajen los brazos, los vamos a acompañar con los votos. A ellos, gracias por darnos esta oportunidad para que los representemos", indicó.

"Este es un momento enorme para mi familia, no todo los días tenemos semejante muestra de afecto. Sepan los que manejan la Nación, la Provincia y el municipio, que la gente nos ha dado la confianza para representarla. Esperamos tener la prudencia, la firmeza y la inteligencia de defender lo que nos ganamos con el voto y sin ningún aparato", comentó, y siguió: "Córdoba ha elegido una expresión plural pero categórica, con pluralidad ideológica porque la gente nos quiere juntos y juntos nos va a tener".

Por su parte, el diputado electo Rodrigo De Loredo agradeció el compromiso de los fiscales y a la militancia de Juntos por el Cambio. "Esperamos estar a la altura de esta responsabilidad tras el contundente resultado obtenido, que hasta la fecha no tenía antecedentes. Es, definitivamente, una elección histórica y eso nos pone inmensamente contentos porque hicimos un esfuerzo muy grande. Hemos recorrido el territorio provincial y nos llena de alegría que nuestro mensaje haya sido recibido", manifestó.

"Tomamos esta apoyatura social con un compromiso muy grande, porque el país está pasando por un momento social complicado en el económico. Esperamos que el Gobierno nacional escuche, porque ha tomado determinadas decisiones que han sido desacertadas y esto quedó demostrado por el resultado en estas elecciones, no solo en Córdoba sino también en el resto del país", continuó De Loredo.

"A partir de hoy, la principal responsabilidad será del Gobierno nacional que deberá tener una actitud sensata. Sepa todo el pueblo de Córdoba, que no va a haber atropellos institucionales y que Juntos por el Cambio va a defender con firmeza a Córdoba. Tenemos la mayoría en la Cámara de Senadores y eso es histórico. Estamos llamados a ser una garantía de equilibrio para el país", concluyó.

"Con esta elección no se termina nada, se comienza algo para el 2023, JxC tiene que empezar a construir una alternativa de país distinta y que la senda del progreso sea otro. Inicia un camino que va a encontrar a JxC unido y que le dé a la provincia de Córdoba una alternativa que hace 23 años es gobernada por el mismo signo político y tienen los mayores índices de pobreza de Argentina", agregó.

Posteriormente, en diálogo con la prensa, Juez negó que este triunfo sea su lanzamiento como candidato a gobernador en 2023.

"No he dicho eso: lo que tenemos que hacer es trabajar por el sueño de los cordobeses. Darles la posibilidad de que esta provincia pueda recuperar un montón de valores que no tiene. No es el sueño ni mío ni de Rodrigo de Loredo. Es el sueño de cambiar esta provincia", expresó.

Ante la consulta sobre cuál es el país que comienza a partir de este lunes 15, Juez indicó: "Si la política toma nota del resultado de las urnas, y si la gente que nos gobierna recupera la tranquilidad, la prudencia y la mesura, mañana hay que ponerse a pensar en los problemas de la gente y no de los dirigentes".

Por su parte, Rodrigo De Loredo aseveró que la Argentina "no va a tener una agenda de impunidad. De nuestra parte siempre habrá una predisposición para el diálogo. Pero primero se tienen que hacer responsable y ordenar ellos desde el Gobierno, y en función de ello estamos dispuestos a que la Argentina encauce políticas de Estado".