Juntan firmas para evitar la extradición de Facundo Molares a Colombia

Ex detenidos por razones políticas y sociales de todo el país piden que el reportero gráfico Facundo Molares no sea extraditado a Colombia y que por razones de salud sea liberado. A través de un formulario digital, expresaron que el hombre recientemente repatriado desde Bolivia y actualmente alojado en la unidad penitenciaria de Rawson “está afectado por muy serios problemas de salud que no pueden ser atendidos en la cárcel y que terminarían con su muerte en el caso de ser extraditado a Colombia”.

“Lxs abajo firmantes, ex presxs detenidxs por razones políticas y sociales de distintas partes del país, nos encontramos movilizadxs en solidaridad por la NO EXTRADICIÓN y por la LIBERTAD INMEDIATA de Facundo Molares, argentino de 46 años alojado en la unidad penitenciaria de la localidad de Rawson. Algunxs de nosotrxs, que hemos pasado años de encierro y torturas en esa cárcel, sabemos de los horrorosos e injustos momentos que debe estar pasando Facundo, revolucionario internacionalista, además de ser un lugar que guarda en sus entrañas un hecho histórico tremendo para la Memoria de nuestro pueblo como fue la fuga de compañerxs y su posterior fusilamiento en la Base Almirante Zar, en Trelew”, expresaron.

“Allí encerraron a revolucionarixs hace ya 46 años y a luchadorxs populares de distintas organizaciones como Agustín Tosco, compañero sindicalista luchador de Luz y Fuerza. Ese sitio, después de tantos años de horror e injusticia, no debería encarcelar a revolucionarixs”, indicaron y pidieron “la no extradición y la inmediata liberación” de Molares.

