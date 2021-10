“En Jujuy no hay independencia de poderes; es una democracia de ficción”

La legisladora provincial Alejandra Cejas aprovecha la visita a Jujuy de la Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos, que reveló múltiples vulneraciones de derechos en la provincia gobernada por el radical Gerardo Morales. Aporta gruesas carpetas con 17 denuncias formalizadas, cuenta su desgarradora actualidad familiar, denuncia la connivencia entre los dos partidos mayoritarios y desliza que es escaso el apoyo desde Nación.

No es poco lo que la Comisión de organismos y militantes de Derechos Humanos relevó este octubre en el territorio: presos políticos, persecución a disidentes, aplicación de un código contravencional de otra época y una tasa de femicidios que apabulla son parte del combo explosivo que marca la cotidianidad jujeña desde hace varios años. “La opresión no es nueva, es parte de un proceso, y con Morales algunas situaciones se han acentuado: ahora es brutal, puede pasar cualquier cosa”, señala a La Nueva Mañana antes de entrar en detalle cómo impacta ese marco político-social.

- Como diputada ha sufrido varios ataques desde el poder. ¿Cómo se ha dado esa situación y qué impacto ha tenido en su vida particular?

- Yo vengo ejerciendo mi tarea de legisladora, que es una tarea de contralor y de legislar en un contexto muy difícil, porque Gerardo Morales desde que asumió y cambió la conformación del Tribunal de Justicia tiene todos los poderes cooptados. Llevo denunciados funcionarios, a su gestión, a las familias de este gobierno, y desde el año pasado vengo sintiendo la presión, denuncié el teléfono intervenido, el seguimiento a través de la Brigada de Informaciones (N. de la R.: Policía Provincial) y en el momento álgido del macrismo a través de la Gendarmería. Interpuse recursos de hábeas corpus, que no hicieron lugar, y este año se puso más complejo el tema: en febrero comenzó la presencia policial en mi vivienda con autos, camionetas y motocicletas oficiales, y hago las denuncias públicas porque ya venía muy fuerte el hostigamiento, con fotos de los vehículos afuera de mi casa. La policía no se fue, ya entraba directamente en mi casa armada y sin orden del juez, hasta que me salió un habeas corpus a favor y se tuvieron que retirar.

- Ese hostigamiento tuvo un momento clave en marzo y otro en mayo, cuando en el marco de una situación familiar, usted es separada de su hija y su hermana apartada de su sobrina. ¿Cuál es la intención de fondo de este ataque?

La idea era desaforarme, sacarme de la Legislatura para que no hable. El 19 de marzo se llevan a mi hija a la comisaria sexta y ahí empezó algo que no cesa, porque desde ese día hasta hoy no pude verla a mi hija, no pude recuperarla: mi hija está secuestrada judicialmente. El 24 de marzo me notifican de la imputación por supuestas lesiones gravísimas y hoy yo sigo en proceso. El 12 de mayo todo se agrava porque la van a sacar a mi sobrina de la escuela con seis policías, sin orden del juez, se la llevan para que esté con mi hija, y está secuestrada, mi hermana tampoco puede verla.



- Más allá del caso puntual, ¿cuál es el telón de fondo?

- El tema es el disciplinamiento. Se puede disciplinar una diputada, una madre, se puede disciplinar a cualquiera. Ellos son El Apagón, se quedan con los chicos, con la familia, son una mafia y lo están logrando, porque nosotros no tenemos acceso a la justicia.

- ¿Hay división de poderes en Jujuy?

- Acá no tenemos ningún poder independiente, acá tenemos una democracia de ficción, donde tenemos instituciones que no funcionan, sigue la opresión. Es parte de un proceso, y con Morales algunas situaciones se han acentuado; antes había más acceso a la justicia, más independencia, ahora es brutal, puede pasar cualquier cosa, los medios cooptados, la justicia cooptada, funcionarios que son todos familia. Acá manejan la provincia doce familias y esto no funciona sin silencio.

- ¿Son identificables?

- Estas familias son de la derecha, del radicalismo, de la explotación del litio en la Quebrada, en la Puna; nuevos ricos con viejas familias como Blaquier que vienen manejando la provincia. Cerró Mina el Aguilar, nadie dice nada; explotó una fábrica, murieron ocho trabajadores, nadie sabe qué pasó; cerró Volcán, han pasado cosas muy serias y no se habla de eso.

- ¿Cómo se explica la situación más conocida puertas afuera, que son Milagro Sala y todas las presas políticas?

- Muestra la expresión de la violencia política, simbólica y de género en su mayor expresión. Cuando el poder tiene la suma del poder político e institucional es muy difícil hablar de los procesos judiciales veraces o con algo de licitud. El Estado de Derecho de Jujuy está roto. Y la expresión más horrorosa es lo sucedido tres días de las elecciones provinciales, que se desfiló con el cuerpo de Milagro Sala llevándolo a un juzgado para imputarla sobre una causa que nada tiene de real. Se la expuso, se la filmó y se la grabó para usarlo con fines electorales. Es el uso político del cuerpo de una mujer. Las mujeres en Jujuy no la pasamos bien, tenemos los picos más altos de femicidios y de violencia, nos siguen poniendo en la picota, parece que las mujeres sirven para disciplinar. La situación de Milagro es el ejemplo del odio, del racismo y de la discriminación que hay, que no se puede entender. A Morales su odio racial y de género le sale por los poros, siendo Jujuy la provincia con más comunidades originarias en todo el país.

- ¿Del gobierno nacional han tenido respuestas?

- Muy pocas respuestas, hablé con el Ministerio de las Mujeres, hablé con el Ministerio de Justicia, hablé con el Presidente. Nos van a ayudar pero son cuestiones que acá en Jujuy sabemos que las resolveremos acá en Jujuy y a la vez sabemos que tenemos que salir porque acá no hay nada, no hay justicia. Acá es peor que el peronismo: Perón decía ´al enemigo ni justicia´, acá no hay nada.

Perfil

La abogada Alejandra Cejas transita su segundo mandato como legisladora provincial, que vence este 10 de diciembre. Fue militante de la JP, con activa participación en la Fiesta de los Estudiantes; tres veces concejala de la capital provincial, congresal provincial del PJ y funcionaria provincial en el área de Vivienda. En mayo, la Cámara la suspendió por tres meses, por sus denuncias públicas y formales a distintos funcionarios y personajes del quehacer jujeño.

