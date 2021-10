“La política laboral que promueve JxC va en contra de los trabajadores”

Héctor Recalde: “Que le dé lo mismo al empleador despedir que no despedir no tiene nada que ver con lo que establece la Constitución Nacional”.

Las embestidas sobre las leyes laborales son permanentes pero la más dura fue contra la Ley de Contrato de Trabajo durante la dictadura cívico-militar en 1976, que mediante la ley de facto 21.297 se encargó de derogarle 25 artículos y hacerle 98 modificaciones. Algunas de sus normas fueron recuperadas por la intensa actividad legislativa que tuvo Héctor Recalde, unas adecuadas a los nuevos tiempos y otras esperan tener mejor suerte en el futuro.

No obstante, las arremetidas contra las conquistas del movimiento obrero no cesan desde Juntos por el Cambio que propone proyectos como la eliminación de la indemnización por despido sin causa que presentó el senador radical Martín Lousteau y otro del diputado del Pro Héctor Stefani, ambos con estado parlamentario, en línea con el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

También con la iniciativa del diputado y candidato a senador por Córdoba de Cambiemos, Luis Juez, de eliminar las vacaciones anuales pagas; la reducción de la jornada laboral con reducción salarial de dirigentes cercanos a este mismo espacio político y la reforma laboral integral que propone abiertamente la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, y el ex presidente Mauricio Macri.

Estas iniciativas que cercenan los derechos de los trabajadores que se ponen en juego en las elecciones legislativas del próximo 14 de noviembre fueron analizadas por el ex diputado y referente de la justicia del trabajo en la Argentina, Héctor Recalde, en diálogo con LNM.

¿La política laboral que promueve Juntos por el Cambio va en contra de los trabajadores?

Manifiestamente sí, no tengo que interpretar, cuando ellos dicen eliminar la indemnización por despido obviamente no es a favor de los trabajadores. Que le dé lo mismo al empleador despedir que no despedir no tiene nada que ver con lo que establece la Constitución Nacional, no sólo en el artículo 14 bis que habla de la restricción contra el despido arbitrario sino también el 75 inciso 19, que le da jerarquía constitucional al principio de justicia social. Además, lo que hace el proyecto de Cambiemos es generar un aporte o una contribución a todos los empleadores para solventar el seguro de despido este que inventaron y yo pregunto: ¿Por qué el buen empleador que no tiene en sus planes despedir sin causa, que protege a sus trabajadores, lo vamos a recargar con un impuesto? No tiene sentido, y a veces por cuestiones ideológicas los empresarios no advierten estas circunstancias que incluso pueden ir en contra de sus propios intereses.

¿Lo mismo ocurre con la propuesta de eliminar las vacaciones pagas del candidato a senador por Córdoba del macrismo, Luis Juez?

Sería un mal juez en estas circunstancias porque no estaría ajustado a derecho, lo digo con todo respeto a la persona del (candidato a) senador, opino exactamente lo contrario. Está bien, pero las vacaciones tienen que ser gozadas porque digamos que el objetivo que tiene la ley no es que haya un aumento en el ingreso del trabajador sino que haya un descanso, de una política sanitaria que es un rol del Estado inexcusable. Acá no se puede compensar salud por plata. En eso soy tajante, porque además es un aprovechamiento del estado de necesidad de muchos trabajadores, y que son capaces de sacrificar su salud para conseguir alimento para su familia, pero abusar de un estado de necesidad no es digno de ningún gobierno.

Se cumplieron 47 años de la ley de Contrato de Trabajo N° 20744 sancionada y promulgada en septiembre de 1974 bajo el último gobierno de Perón, ¿Qué es adecuable hoy de esa ley, la reducción de la jornada laboral, por ejemplo?

La ley de Contrato de Trabajo fue trascendental para los derechos de los trabajadores y trabajadoras que tuvo la mayor participación de los sectores tanto de los empresarios como de los trabajadores y de los especialistas. El proyecto comenzó a dar a luz gracias al trabajo de Norberto Centeno -a quien rindo homenaje- asesinado en la Noche de las Corbatas durante la última dictadura cívico militar. Bueno, esas son cosas a las que hay que allanarse pero sin cercenar los derechos laborales. La ley de jornada es anterior a la del Contrato de Trabajo, tiene casi cien años pero además tiene virtudes la reducción de la jornada porque está comprobado científicamente que produce dos efectos: aumenta la productividad y disminuye los accidentes de trabajo, así que por donde lo mire es conveniente.

Martín Losteau y Héctor Stefani, presentaron el proyecto de reforma laboral en el Congreso.

Sin embargo, desde Cambiemos hablan de reducción de la jornada laboral acompañada de reducción salarial.

Bueno, así cualquiera. Está bien que trabaje menos, pero cobra menos. Bueno, no; la reducción de la jornada tiene que operar sin reducción del ingreso porque además si estamos diciendo que aumenta la productividad cómo va a bajar la remuneración… Sería contradictorio, toda la tasa de ganancia para el empresario.

Hablando de otro aniversario, en este caso el del lamentable deceso de Néstor Kirchner recordado esta semana. ¿Por qué desde Juntos por el Cambio insisten en afirmar que con estas leyes laborales actuales no se genera trabajo si durante el gobierno del ex presidente se generaron casi 5 millones de puestos de trabajo?

Primero déjeme decirle que hoy (por el miércoles) es un día muy especial para nosotros los peronistas por el fallecimiento de Néstor Kirchner, siempre con la congoja. Para mí el trío de dirigentes más importantes de la Argentina de los que no están son Perón, Evita y Néstor.

Con respecto a lo que me pregunta debo decirle que la que crea o destruye empleo es la política económica. El empleo lo que hace es distribuir con más solidaridad y equidad el empleo que exista, regulando la jornada, pero la creación de empleo es responsabilidad de la política económica.

Fíjese -como usted bien dice- en la línea histórica con las mismas leyes baja o sube el desempleo, es decir no tiene una relación directa, es indiferente el derecho del trabajo a la creación de empleo, así que busquen otros argumentos; ese no sirve.

También desde Cambiemos se agarran del régimen laboral de la construcción para trasladarlo a otros ámbitos laborales. ¿Es compatible con otros rubros del trabajo?

Lo toman como positivo porque les conviene. La industria que tiene mayor cantidad de empleo no registrado es la construcción, el 80% de los trabajadores no están registrados. Además si hay un trabajo por la característica precario es el de la construcción. Salvo los que son trabajos de una obra nueva de magnitud, etcétera, los trabajos duran una semana, quince días, dos meses, un año y terminan, hay una rotación que es total. Entonces, eso tiene alguna explicación para justificar un sistema distinto. Una obra de envergadura tal vez puede durar dos años, pero no todos los oficios están en la obra dos años porque se van sucediendo de acuerdo a las especialidades. Cuando lo discutimos en el año 68 nos pareció una flexibilización laboral, ahora a la luz de la experiencia esos cuestionamientos cesaron pero no es trasladable a otros regímenes laborales.

