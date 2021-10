Un desayuno con la familia del "Cuti" Romero en la previa de Argentina-Perú

En los Bosques de Palermo hubo tonada cordobesa tomando un desayuno proteico, nada menos que la familia del defensor de la Selección Argentia, Cristian Romero. Su padre Víctor, su madre Rosa, su hermana Aldana y su primo Tomás (que juega en las inferiores de Belgrano) conformaban la mesa que se convirtió en un debate futbolero en la previa del duelo ante Perú, por Eliminatorias Sudamericanas. Por su puesto, el "Cuti" fue centro de la escena.

"Estamos todos felices y contentos por el presente de Cristian. Lo vemos muy bien, se siente respetado en el grupo, está en un gran nivel. No voy a descubrir nada, tiene un buen presente en Inglaterra y en los clubes anteriores dejó su huella. Veo que en la Selección suma confianza, sorprendió a todos y ahora es titular", contó su padre Víctor.

- ¿Cómo analizan su presente deportivo?

- Muy bien, se afianza cada día más. Empezó en silencio y ahora está más cómodo, se anima a salir jugando. Me alegro mucho por él porque está cumpliendo su sueño.

- De un arranque un poco con sufrimiento, hoy es un presente inmejorable...

- Y sí, así es el fútbol- Hay buenos momentos y malos. En esto no hay nada escrito y nada es para siempre. Él está aprovechando las buenas. Hay que pensar siempre en positivo. Estuvo mal al principio cuando en Belgrano no se le daban las cosas. Pero ahora está en un camino muy importante en su carrera. Ese Belgrano estaba mal con los promedios, con la necesidad de ganar, con mucha presión, peleando el descenso, no era fácil jugar con ese contexto.

- ¿Qué te cuenta de Messi y el grupo?

- Que está contento y aceptado, pero créeme que no cuenta mucho, en eso es reservado. Yo por lo que veo, tienen química grupal. . En poco tiempo el equipo que armó (Lionel ) Scaloni ganó la Copa América, una base muy importante y ahora todos disfrutan del equipo. Veo que se sacan fotos entre todos, que se ríen, que disfrutan, me da la sensación que han fortalecido el grupo que es lo más importante.

- Ahora el "Cuti" sale jugando, choca con los delanteros como Luis Suárez, consolida otras facetas...

- Sí tal cual, lo vemos suelto, está bárbaro como todo el equipo. Ahora consolidó algunas virtudes como el manejo de la pelota y sobre todo, que les salen bien.

- ¿En qué cambió, fundamentalmente?

- Maduró de golpe, se consolidó y ahora es otro jugador. Siempre tuvo en claro que quiere, ahora le están saliendo todas las cosas que se propone, como resultado de su esfuerzo y sacrificio. Entrena siempre a mil.

- El DT Scaloni lo destacó ayer en conferencia de prensa...

- Sí, nos pone contentos porque dijo que es el primero en entrenar, uno de los últimos en irse pero me quedo con lo que dijo de su persona, de su humanidad. Eso para un padre no tiene precio. Está por encima de todo. Y si encima sigue consolidando el rendimiento a la par, la felicidad es doble.

- ¿Cómo están con el inglés?

- Yo hablo inglés como la "Mole" Moli más o menos (risas). El "Cuti" de a poco está aprendido, la madre y la hermana van con las clases muy bien. Yo todavía no entiendo nada. Esperamos en breve poder ir a visitarlo a Londres.

- ¿Algún resultado para esta noche?

- Esperemos que gane Argentina y que puedan clasificar cuanto antes al mundial de Qatar. Le tengo fe.