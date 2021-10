Lugares recomendados para la pesca recreativa en Córdoba

Especial para La Nueva Mañana

Cuando decimos que Córdoba tiene una gran diversidad de opciones para los turistas no exageramos. Y no hablamos solamente de paisajes, sino de actividades para todos los gustos. Una de ellas es la pesca deportiva o recreativa, adjetivo que la distingue de la comercial. Según afirma la Agencia Córdoba Turismo, “las especies más elegidas para esta actividad en la provincia son las truchas, pejerreyes, tarariras y carpas”.

Los y las amantes de la pesca saben cómo y cuándo abordar cada una de estas especies, pero para conocer más de este mundo (desconocido para mí), recurrí a un especialista en la actividad. Se trata de Ernesto Mazzola, guía de pesca nacional e internacional, titular hace más de 20 años de Córdoba Fly Shop, un local dedicado a la venta de artículos de pesca con mosca, donde además brinda todo tipo de asesoramiento y técnicas para desarrollar este deporte.

Ernesto no solo conoce cada rincón de la geografía cordobesa donde se puede practicar esta actividad, sino que sabe la técnica correcta de la pesca con mosca que es su especialidad y su pasión. “La pesca con mosca en los ríos serranos nos permite disfrutar de unos paisajes increíbles y descubrir muchos rincones de nuestras sierras no siempre tan conocidos”, comenta. Y, consultado acerca de esta compleja técnica específicamente, detalla: “Es una forma de pescar con un equipo muy liviano al que no se le agrega plomadas ni peso alguno, solo tiene la línea un poco más gruesa que lo habitual y así logra llevar nuestro artificial (pequeñas imitaciones de insectos) sin peso, confeccionadas sobre anzuelos muy livianos y finos. Con ello logramos engañar al pez imitando distintos insectos, hormigas, langostas, cascarudos, y pequeñas mariposas”.

Antes de comenzar a hablar de los lugares recomendados para ir a pescar, Ernesto aclara que “para poder salir de pesca siempre debemos contar con el carnet habilitante que extiende la Provincia de Córdoba y que se puede obtener de forma online”.

En esta oportunidad, el especialista detalla tres lugares que son ideales para pescar distintas variedades de truchas, que es una especie introducida en el país allá por el año 1900, justamente por su valor deportivo y de recreación turística.

Pampa de Achala

El primer lugar se encuentra en una de las zonas más lindas de la provincia: la Pampa de Achala. En este caso, el área de pesca se encuentra dentro de la jurisdicción del Parque Nacional Quebrada del Condorito, por lo que para poder pescar allí se debe gestionar el permiso en Parques Nacionales y, al igual que el provincial, a este también se lo puede obtener de forma online.

“El área es una meseta de altura por donde discurren arroyos pequeños de escasa profundidad donde la trucha presente por excelencia es la variedad Salvelinus Fontinalis también llamada ‘trucha de arroyo’, que si bien no alcanza mucho tamaño, toma colores que la hacen la más vistosa de las truchas”, cuenta Ernesto.

Río Yuspe

“Otro de los lugares es el Río Yuspe que se llega partiendo desde Tanti, en este caso ya la opción será la pesca de la ‘trucha arco iris’ que es la más abundante en la mayoría de los ríos serranos”, comenta el especialista y agrega: “Podemos llegar hasta el puente que cruza el río junto a un parador de allí y, tanto río arriba como río abajo (ojo con esto ya que a medida que bajamos existen altas quebradas y ollas muy profundas), se puede desarrollar la pesca de esta variedad”.

Río San Guillermo

El tercer destino nos acerca al noroeste provincial donde se puede acceder al río San Guillermo. Acerca de este, el guía de pesca explica: “Este curso de agua es quizás uno de los ríos más largos de nuestra hidrografía y, como curiosidad, no es embalsado por ningún dique, perdiéndose en arenales al norte de la provincia”.

Ernesto destaca que “es en este curso donde también la ‘trucha arco iris’ encuentra excelentes condiciones para su desarrollo”. Y detalla: “Para llegar a su margen podemos ingresar por tres sectores bien definidos: el Puente de dos ríos, el vado y aguas abajo por el vado de Paso del Carmen (Cruz de Caña), la característica principal que siempre existe una buena cantidad de ejemplares no muy grandes pero bastará para divertirse en grande”.

Con esta información fundamental, solo resta comenzar a practicar la técnica adecuada para poder incursionar en esta actividad que a muchos apasiona y que, afortunadamente, en la provincia tenemos varios lugares ideales para desarrollarla.

