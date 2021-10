Se espera ocupación plena este finde XXL en la ciudad de Córdoba

Durante todo el fin de semana largo de octubre, con motivo del feriado puente por el Día de Respeto a la Diversidad Cultural que se extenderá hasta el lunes 11 inclusive, la ciudad de Córdoba será eje de un megafestival que se dio en llamar “Supermanzanas de caravana”, y que incluirá más de 100 actividades gratuitas para disfrutar de la gastronomía, el arte, la cultura y la historia de la Capital.

Las mismas se desarrollarán de manera simultánea en los cuatro puntos de la ciudad recientemente intervenidos: el Mercado Norte, la Intendencia, la Manzana Histórica y la del Buen Pastor. Esto, sumado a que la Capital se viene renovando con intervenciones de murales en sus barrios y la revalorización de sectores del área céntrica, y hará que los visitantes se encuentren con paisajes urbanos totalmente renovados.

En diálogo con La Nueva Mañana, el director general de Promoción de la ciudad, Pancho Marchiaro, expresó: “A nivel de reserva en principio la información preliminar que estamos manejando desde el observatorio turístico es excelente. Las expectativas son que haya reservas plenas para la ciudad de Córdoba, lo cual sería fantástico luego de varios años”.

Aunque oficialmente se dijo el miércoles que las reservas rondaban un 80%, la ocupación plena no parece un objetivo inalcanzable. Esto ocurre por varios motivos, según explicó Marchiaro. Una de ellas es que la cantidad de plazas hoteleras que tiene hoy la ciudad de Córdoba es menor a la que ofrecía previo a la pandemia. “Hoy, ya no son las 14 mil plazas de 2019”, admitió. Sin embargo, solo un relevamiento que se realice durante el sábado podrán dar por seguro la cantidad de plazas con las que hoy cuenta la Capital. “Dependemos mucho de si las sedes de alojamiento han ampliado o no las camas que ofrecen. Hay hoteles que tenían alas cerradas, y probablemente ahora las vayan a abrir. Sin embargo, a modo de ejemplo, antes de este fin de semana largo ya se estaban ofreciendo más de 7 mil plazas”, precisó.

Revalorización de sectores y atributos de la ciudad

Para el funcionario, en el interés que despierta la ciudad para los visitantes juegan factores externos e internos. “Por un lado, existen programas como el Previaje y otras medidas nacionales y provinciales que incidieron en que la gente quiera viajar, salir y disfrutar. Por el otro, y en materia de factores internos, creemos que hemos venido llevando adelante una labor vinculada con la articulación público-privada que diseñaron una serie de gestiones relacionadas a la revalorización del río, de los mercados, de la gastronomía propia, nuestros cementerios y barrio Güemes, entre otros, como atributos de la ciudad; a lo que ahora se le suman la supermanzanas. Todo esto es lo que ha hecho que se despierte más interés por la ciudad de Córdoba”, evaluó.

Una de las características que tendrá este finde XXL en la ciudad será la oportunidad de recorrer en forma presencial la 35 edición de la Feria del Libro Córdoba, que siempre se realizaba en el mes de septiembre y que ahora aparece en escena por primera vez en octubre.

“Nosotros pensamos que la Feria del Libro, junto con el resto de actividades gratuitas como el “Bueno para comer y pensar”, con chefs y visitantes de primer nivel, el Free Morfing Tour y otros programas culturales y recreativos han incidido mucho en el nivel de reservas”, indicó Marchiaro.

Cabe destacar que desde la Agencia Córdoba Turismo se viene señalando que de aquí a diciembre se espera que todos los fines de semana se vaya incrementando el movimiento turístico en las sierras. Córdoba Capital, como destino urbano, tiene una lógica diferente a los valles serranos.

Cuatro supermanzanas, múltiples propuestas

Sin dudas, la gastronomía tendrá un papel protagónico este fin de semana. Con el “Free Morfing Tour”, se invitará a los visitantes a realizar un paseo por bares y restos, degustando comidas, bebidas y escuchando historias y relatos de la Ciudad. Habrá además una jornada con cocina en vivo, música, humor se suman a la usual oferta gastronómica del Mercado Norte; y el ciclo de conversaciones y cocina en vivo “Bueno para comer y pensar”, junto a chefs, expertos y expertas en la temática, y diferentes expresiones artísticas también estarán presentes en los cinco escenarios montados en cada una de las Supermanzanas, desde las primeras horas de la tarde y hasta el anochecer: habrá música en vivo con bandas locales, danza, DJs, street art y humoristas-.

También habrá visitas guiadas que rescatan la presencia nativa y el legado jesuita, recorriendo puntos históricos y turísticos relevantes de la ciudad, como el Templo Mayor de la Compañía de Jesús, la Capilla Nuestra Señora de Lourdes y la Capilla Doméstica.

Para el secretario de Gobierno municipal, Miguel Siciliano, “Córdoba tiene el potencial para ser la capital turística del interior del país”. Y explicó: “Previo a esta gestión municipal, no se generaban políticas de incentivo al turista porque no lo veía como una de las industrias que podía tener ni salía a competir con el interior provincial. Pero nosotros tuvimos otra proyección: por eso creamos las supermanzanas, recuperamos el río, las plazas, el paseo Sobremonte, hicimos más de 50 mil metros cuadrados de murales a cielo abierto. Para tal fin, tuvimos una unión estratégica con el sector privado: la cámara hotelera, la gastronómica, la de espectáculos, de bares y de servicios que hacen a la industria del turismo de la ciudad”.

Según Siciliano, con “Supermanzanas de caravana” se buscará atraer al “turista de cercanía”. “Será el primer megaevento formal de explotación del potencial turístico de la Capital cordobesa, luego de la experiencia piloto de Semana Santa donde se logró ocupación plena”, señaló.

“En verdad, nuestro primer objetivo es decirles a los propios cordobeses: ´Este fin de semana largo, no vayas a Salta o a Rosario, tenés muchas cosas para hacer en la ciudad de Córdoba´. Luego apuntaremos a los argentinos y luego a los extranjeros”, aseveró.

