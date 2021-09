“Hay que cumplir con el contrato electoral que se firmó en 2019”

Especial para La Nueva Mañana

El Frente de Todos entró en un estado de ebullición política y no es para menos después del resultado adverso de las elecciones Primarias del domingo pasado que lo ubicaron muy por debajo del caudal de votos que Juntos por el Cambio obtuvo a nivel nacional.

Una de las certezas que arrojaron las PASO fue que la principal fuerza opositora mantuvo la misma cantidad de votos cercana al 40 por ciento que sacó en las elecciones legislativas de 2017 y que luego repitió en la primera vuelta de las presidenciales de 2019, lo que demuestra que su poder de fuego todavía se mantiene intacto, desde que compite a nivel nacional desde 2015, más allá de la profunda crisis que dejaron cuando se fueron del gobierno.

La otra, por el contrario, fue la fuga de votantes del FdT que provocó el inesperado revés electoral que según reconocen en el oficialismo remite a varias razones, fundamentalmente a la difícil situación económica profundizada por la pandemia que vive gran parte de la sociedad, a la dinámica de funcionamiento del Gobierno que no cumplió con las expectativas de sus votantes o el armado de las listas en algunos distritos como en la provincia de Buenos Aires y en Córdoba que no fueron acompañadas por sus militantes.

Como consecuencia del resultado electoral el oficialismo vivió una semana cargada de tensiones que inesperadamente derivaron en que todos los ministros y funcionarios que responden al kirchnerismo pusieron sus renuncias a disposición del presidente Alberto Fernández como reclamo a los cambios en el Gabinete nacional de “funcionarios que no funcionan” y medidas que atiendan a los sectores más vulnerables de la sociedad frente a lo que entienden la excesiva prudencia fiscal del ministro de Economía, Martín Guzmán, que prioriza el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que puso en máxima tensión a la coalición gobernante.

No obstante, al cierre de esta edición fuentes del Gobierno señalaron a este medio que el presidente se tomará un tiempo para tomar decisiones.

En este marco, La Nueva Mañana pudo reunir a representantes de algunos de los sectores que componen el Frente de Todos para que opinaran sobre el resultado de las PASO. Respondieron a la consulta por los movimientos sociales, Juan Grabois, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP); por el sindicalismo, Hugo Yasky secretario general de la CTA y por el Kirchnerismo, reproducimos declaraciones de Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires; en tanto no contestaron el llamado, funcionarios de Gobierno y dirigentes que responden al albertismo y al massismo.

Para Juan Grabois el problema es no poder haber cumplido con el contrato electoral que se firmó en 2019 que hablaba de un Gobierno donde iban a achicarse las diferencias sociales, se iba a recuperar el poder adquisitivo del salario y que iba a garantizar que los privilegiados de siempre no la sigan llevando toda y eso no se cumplió por un montón de causas, pero tampoco se hizo todo lo que se podría haber hecho para acercarnos a ese objetivo que fue lo que se le prometió al pueblo en el 2019”.

En ese marco, el dirigente social señaló que “tiene que haber un cambio en el rumbo económico que garantice como fue durante unos meses lo que fue el Ingreso Familiar de Emergencia y el ATP a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores informales y cuentapropistas un ingreso que les permita por lo menos desayunar, almorzar, cenar, pagar el alquiler y pagar la luz”.

Asimismo, con respecto a las elecciones generales de noviembre dijo “si se puede mejorar el resultado pero no es lo más importante. Lo más importante es modificar las políticas del Gobierno”.

Por su parte, Hugo Yasky consideró que el revés electoral del Frente de Todos “fue resultado de la bronca de mucha gente que nos votó y decidió en esta última elección no seguir acompañándonos” y agregó que “la oposición mantuvo más o menos el mismo caudal de votos y que nosotros perdimos nuestro caudal electoral, esto tiene que ver con expresar el descontento hacia lo que ellos entienden una mala gestión de gobierno o que la gente no percibió las ventajas o los beneficios de la reactivación económica que empieza a ver y entiendo se manifestó en no yendo a votar o poniendo el voto de cualquier otra boleta”.

“Esta situación nos pone en la necesidad de pasar de lo testimonial a lo real, porque se ha dicho muchas veces que el salario debe ganarle a la inflación o que para que la economía se encienda tenemos que ponerle plata en el bolsillo de la gente, bueno ahora hay que pasar a los hechos, creo que es lo que la gente está esperando”, evaluó el dirigente sindical.

Además, Yasky al referirse a si el Gobierno está aplicando el modelo que le prometió a los argentinos expresó: “Creo que se está quedando a mitad de camino, se está quedando en la testimonialidad y creo que la testimonialidad a la gente le sirve para saber lo que va a venir pero si lo que va a venir nunca viene eso se vuelve en contra del propio Gobierno y creo que el Gobierno no puede tener superavit fiscal durante tantos meses seguidos como los que hemos tenido este año cuando tenemos que definir una elección y hay millones de personas que están viviendo en la pobreza”.

A su turno, Andrés Larroque destacó la necesidad de escuchar el resultado de las urnas: “Tenemos que hacernos cargo de lo que somos. Somos peronistas y tenemos que resolverle la vida a la gente” y agregó que antes que echar culpas “hay que tomar las medidas correspondientes”.

Durante una entrevista radial, el ministro bonaerense planteó que “hay que reperfilar el Frente de Todos”. En ese sentido indicó que “siempre es importante escuchar. Se puede observar y ponderar las causas que marcan el resultado. Obviamente, lo económico aparece como lo primordial”, señaló, e insistió en que es necesario “recomponer el ingreso”.

