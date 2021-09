La Liga Cordobesa le contesta a Fassi y recrudece el conflicto

La Liga cordobesa le respondió a Fassi: "No ha pisado una cancha de un club cordobés por décadas"

La Liga Cordobesa de Fútbol y Talleres mantienen sus ataques mediáticos, mientras se discute el pago del 2 por ciento de las transferencias internacionales de algunos futbolistas, no cesa el fuego. Ayer el presidente del club albiazul Andrés Fassi convocó a una reunión para socios y allegados, además de jugadores de inferiores y fútbol femenino, donde enfatiza en su postura no pagar ese porcentaje en jugadores que no son "originarios", remarcando la inequidad respecto de jugadores como Nahuel Bustos, pago que sí afronta.

"La Liga llama a una asamblea extraordinaria para la semana próxima, para intentar ordenar lo que evidentemente no tiene ordenado. Queremos que los recursos de la Liga lleguen realmente a los barrios para colaborar con los dirigentes de sus clubes", había declarado encendidamente Fassi.

NOTA PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES DE LOS CLUBES ANTE EL COMITÉ EJECUTIVO pic.twitter.com/tcGDk7W8n1 — LCF (@LCF_Oficial) September 10, 2021

La respuesta de la Liga no tardó en llegar. Mediante un hilo de twitter, se descargó contra el presidente: "Los representantes de los clubes afiliados a la Liga Cordobesa de Fútbol ante el Comité Ejecutivo, expresamos nuestro más enérgico repudio a las expresiones vertidas por el presidente del Club Atlético Talleres a un medio radial de la ciudad de Córdoba", comenzó diciendo la misiva.

"Es falaz e irresponsable el Sr. Fassi cuando dice que "hace 30 años que no se pinta una pared de un club", pero podría entenderse de alguien que no ha pisado una cancha de un club cordobés por décadas", arrancaron.

"También le hacemos ver que su estadio de barrio Jardín no está habilitado para la disputa de partidos de la Liga y por tal motivo tiene que utilizar estadios de clubes "que hace 30 años no pintan una pared", atacaron. "Deseamos fervientemente que su apretada agenda le permita, en su próxima visita a Córdoba, mantener un diálogo entre dirigentes para poder explicarle y mostrarle las obras que hacemos –sin estridencias– en nuestros clubes".

La novela promete continuar.

