Máximo Kirchner le pidió a Mauricio Macri que "se tranquilice"

El jefe del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, pidió hoy al expresidente Mauricio Macri que "se tranquilice" y "tenga un poco de autocrítica", luego de que el exmandatario aseguró que si se produce una victoria de la oposición en estas elecciones se obligará al Gobierno a "cambiar" o irse.

"Dijo que o cambiábamos o nos teníamos que ir. Yo le pido al expresidente que recupere el centro, que se tranquilice, que baje un cambio, que tenga un poco de autocrítica porque gobernó muy mal y eso lo llevó a ser el primer presidente que se presenta a una relección y no lograrlo", resaltó Kirchner.

Durante un acto en La Bancaria en apoyo a los precandidatos bonaerenses del Frente de Todos (FdT), subrayó: "Si él piensa que una derrota electoral lo habilita a un gobierno a decirle que se tiene que ir, qué pasa si ganamos".

"¿Qué tiene que hacer él? ¿Piensa un minuto antes de hablar? Después de tanto dolor necesitamos una Argentina del debate como cada uno exprese sus ideas sin esa necesidad de querer suprimir al que piensa diferente", enfatizó el diputado nacional.

Además, Máximo consideró que Macri "debería haber aprendido", y justificó: "Quiso suprimir al que pensaba diferente persiguiéndolo políticamente y acá estamos firmes".

"Más allá del enojo que despiertan esas palabras, yo no puedo dejar de pensar que hay argentinos y argentinas que se sienten representados por él", reconoció.

En el marco de la actividad que compartió con los precandidatos a diputados FdT por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan, continuó: "Nosotros no nos creemos superiores moralmente a nadie, pero tampoco inferiores".

"No creemos que se pueda tomar vino en un barrio sí y en otro barrio no. No creemos que la universidad es para los que tienen todo y para los que no tienen nada no pueden ir. Esa lógica, más allá de los nombres que expresan esas ideas es lo que hay que debatir y discutir en nuestro país", apuntó.

En ese marco, el diputado nacional puntualizó: "Hay una expresión política en la Argentina que dice que si naciste en un lugar sí pero si naciste en otro lugar no. Si vivís en tal lugar podés tener acceso a una cosa y a otra no".

"Esto muestra cómo gobernaron, cada decisión siempre estuvo tamizada por un criterio excluyente", cuestionó el jefe de la bancada oficialista en la Cámara baja.

También participaron de la actividad en Vicente López el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el titular de la Asociación Bancaria y precandidato a diputado, Sergio Palazzo.