Desde septiembre, ningún jubilado provincial cobrará menos de $36.000

La medida implica una mejora directa en los ingresos de 8.667 beneficiarios, entre los que se encuentran jubilados, retirados, pensionados provinciales y personas que cobran pensiones no contributivas. Foto: ilustrativa.

El Poder Ejecutivo Provincial dispuso que a partir del 1° de septiembre la jubilación mínima será de $36.000, lo cual representa un alza del 53% respecto del monto que rige desde el mes de junio del año 2020. A su vez, los beneficiarios de la Caja cuyos ingresos totales sean inferiores a los $36.000 percibirán un complemento solidario, de carácter mensual y variable que, adicionado al haber básico jubilatorio, garantice a los jubilados y pensionados provinciales un haber bruto de $36.000.

La medida implica una mejora directa en los ingresos de 8.667 beneficiarios, entre los que se encuentran jubilados, retirados, pensionados provinciales y personas que cobran pensiones no contributivas. Este último grupo comprende a ex combatientes de Malvinas, ex presos políticos, artistas y personas incluidas en el régimen al mérito deportivo.

Entre los beneficiarios de la Caja, por su parte, el 31% de los beneficiarios con incremento de ingresos por suba del haber mínimo y complemento previsional solidario son ex agentes de los municipios del interior provincial, el 27% de la Administración Pública Provincial y el 16% del sector Docentes.