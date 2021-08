El sistema de salud y la variante Delta: “No estamos en la situación óptima”

COVID-19 EN CÓRDOBA

Todos los brotes de coronavirus comienzan por un descuido. La historia que ya todos conocen sobre alguien que no se cuidó, no asimiló los cuidados sanitarios y de un momento a otro, ¡zas!, se contagió y contagió a otros. Ese fue el caso del viajero de 62 años que llegó desde el exterior a Córdoba y originó un brote de coronavirus con la variante Delta, que tiene un alto índice de contagiosidad, y que en la provincia ya suma más de 30 infectados y ocasionó 800 aislados y dos escuelas cerradas.

El “paciente índice”, como se lo denomina médicamente, ingresó al país el 19 de julio, tenía un PCR con resultado negativo, pero no cumplió con el aislamiento obligatorio, que es el periodo ventana donde una persona puede desarrollar la enfermedad que viene incubando y es por esa razón que muchas veces, pese al testeo, el virus aún no es identificable.

Según lo dispuesto por la Provincia, a todos los viajeros se les vuelve a hacer un PCR luego de un aislamiento domiciliario de siete días y recién ahí, con resultado negativo, en esta nueva dinámica de pandemia, se lo habilita sanitariamente para retomar sus actividades. El viajero que inició el brote y activó las alarmas en Córdoba está internado desde el viernes pasado en el Hospital Rawson, y desde el domingo permanece con respirador artificial.

“Tener circulación comunitaria, no solo acá sino en todo el país, representaría una presión muy grande sobre el sistema. No estamos en la situación óptima en este momento”, dice a La Nueva Mañana Miguel Díaz, director del Hospital Rawson, el nosocomio especializado en infectología donde la semana pasada se centralizó la atención de los pacientes contagiados con la variante Delta. “En este momento tenemos un 65% de ocupación de camas de cuidados intensivos. Esto es dinámico y por ahora no tenemos la presión que tuvimos por varias semanas, con un 100% de ocupación, pero el objetivo siempre ha sido que se demorara lo más posible la llegada de esta nueva variante porque es una carrera contra reloj con la vacunación: cuanto más gente vacunada tengamos, menor posibilidad de circulación importante y sobre todo de personas infectadas”, agrega.

Para Díaz, todo lo que se ha hecho sanitariamente en las últimas semanas a nivel nacional apuntaba a demorar la circulación comunitaria de la variante Delta, y si bien hasta el momento no se ha registrado esta etapa de contagios, en el país ya suman más de 90 contagiados con Delta. “En esta situación, el más importante es el caso Córdoba y también el hecho de que en Caba hay dos casos que no tienen nexo epidemiológico. Entonces si uno tiene estos dos pacientes sin ese nexo epidemiológico, lógicamente preocupa porque ese contagio de algún lado salió”, explica el director del Rawson y agrega que sería una “situación complicada” que haya en este momento circulación comunitaria de esta variante porque todavía en todo el país hay un número de casos importante. “En Córdoba tenemos una meseta alta de contagios todavía, una ocupación de camas alta, y una nueva ola o un brote importante, sin duda va a saturar el sistema”, agrega.

-Cuando se detecte la circulación de Delta, ¿cuál será la prioridad en el abordaje?

-El brote de Delta se ha logrado contener, eso es importante; pero en caso que haya circulación comunitaria lo primero que hay que ver es cómo se va presentando la enfermedad, qué tipo de manifestaciones tiene en relación a la gravedad. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que produce una enfermedad más grave y se sabe también que puede saturar el sistema. Acá lo fundamental es tratar que esta variante exponga la menor cantidad de personas posibles y la menor cantidad posible de contagios. Y esto tiene que ver con la circulación de las personas, la circulación de actividades que no son esenciales e insistir con el uso del barbijo, con el testeo, que las personas se testeen ante la duda. Y todo esto nos va a ayudar a mitigar la circulación.

-¿El cierre nuevamente sería inminente ante la circulación de esta variante tan virulenta?

-Creo que hay dos premisas fundamentales, una es que sin salud no hay economía pero también hay que considerar que esta pandemia está provocando un impacto social y económico muy, muy grande, no solo acá sino en todo el mundo y se nota mucho en los países de economías más pobres. Lógicamente hay que analizar todo en un contexto, pero sabemos que sin salud no hay economía. Es importante saber esto y entender que las medidas sanitarias tienen un fundamento científico para evitar un daño aún mayor.

-¿Qué se puede hacer ante la resistencia de cumplir con los cuidados?

-Creo que a lo que hay que apuntar es a los cambios de conductas y es lo más difícil. Incorporar medidas preventivas amerita un cambio de conducta. Salvando la distancia pero extrapolando a lo que es la pandemia de VIH todavía a esta altura no se ha incorporado del todo el uso del preservativo. Es decir, una medida preventiva simple, muy efectiva, de bajo costo que evita incluso la transmisión de otras enfermedades, pero que sin embargo no solo se discute el uso del preservativo, hay militancia en contra, sino que aún no está incorporado totalmente a las prácticas sexuales habituales. Entonces, este es el mejor ejemplo, que el uso del preservativo como medida preventiva tiene que ver con los cambios de conducta. De la misma manera, creo que la incorporación de todas las medidas preventivas contra el Covid-19 tienen que ver con los cambios de conducta y es prioridad trabajar en eso.

