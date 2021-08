El sello peronista con el que compiten libertarios y ex comisarios

En diciembre de 1955, con Juan Domingo Perón derrocado por la autodenominada Revolución Libertadora, el ex ministro de Relaciones Exteriores entre 1946 y 1949, Juan Atilio Bramuglia, fundó el partido Unión Popular. Fue por orden del propio Perón (según se lee en el sitio web partidounionpopular.org) con el objetivo de sobrevivir a la proscripción que los militares habían impuesto contra todo aquello que remitiera al ex presidente. En marzo del 2020, el partido se refunda bajo el nombre de Unión Popular Federal. Asimismo, entre 1958 y 2019 apoyó y/o propuso a candidatos a presidente de distinta índole, desde Jorge Sobisch en 2007, pasando por Eduardo Duhalde en 2011, Sergio Massa en 2015 y Mauricio Macri en 2019. Justamente allí fue cuando se transformó en parte de la llamada “pata peronista” dentro de la ex Cambiemos, ya con Miguel Ángel Pichetto como referente. De todas maneras, en las legislativas de 2019 tuvo una particularidad: compitió para el Frente de Todos en provincias como Catamarca y Entre Ríos, mientras que en Mendoza lo hizo para Juntos por el Cambio (Cambia Mendoza) y en Misiones para el Frente Renovador de la Concordia, de Carlos Rovira y Maurice Closs.

Esa diversidad se puede observar con mayores contrastes en las seis listas que competirán en las Paso desde Córdoba. Ya no serán solamente peronistas K, peronistas no kirchneristas y ex cambiemitas, sino también libertarios, ex comisarios de la Policía, un ex intendente, un conocido locutor, referentes sindicales, un abogado que accionó contra el Programa Nacional de Salud Sexual, entre otros.

Todos ellos competirán bajo el sello Unión Popular Federal de Mario Peral (tercero en la lista “Vivienda y Trabajo”), el cual funcionó como recolector de distintos referentes sin partido o alejados de otras estructuras, que pugnarán por superar el 1,5% de las Paso para llegar a las elecciones legislativas de noviembre.

“Me siento muy orgulloso de una iniciativa que no es solamente de ‘Pocholo’”

Semanas atrás, distintos carteles en los alrededores del Centro mostraban la leyenda, con fondo blanco y el apodo en letras verdes: “¿Quién es Pocholo?”. Víctor Taborda, secretario general del Sindicato de Remiseros, es el primer precandidato a diputado nacional por la lista “Fraternidad” que lleva Eduardo Giaimo como precandidato a senador. Se trata de un empresario asociado a Innviron Argentina, una empresa vinculada al kirchnerismo que intentó desembarcar en Córdoba durante la intendencia de Daniel Giacomino. En esa misma lista se encuentran los ex jefes de la Policía de Córdoba Carlos Galbucera y Gonzalo Cumplido. El primero, suplente en el tramo de senadores, fue apartado tras el acuartelamiento de 2013. El segundo, en la lista de Diputados, también apartado, pero en 2020 tras el asesinato de Valentino Blas Correas, en cuya causa se encuentra sobreseído. “Antes de ser ex comisarios son dos personas con una transparencia inmaculada. Nosotros no estamos para juzgar lo que pasó, sino por lo que pueden aportar ahora. Ellos siempre dieron la cara”, destacó “Pocholo” a La Nueva Mañana durante el anuncio de su boleta.

Giacomino y el locutor

El ex intendente capitalino competirá con la lista “Vivienda y Trabajo” como precandidato a senador junto a la dirigente villamariense María del Carmen López. Aunque se lo pudo observar cercano a Hacemos por Córdoba en las elecciones de 2019, Giacomino sigue alineado a nivel nacional con un Florencio Randazzo distanciado del kirchnerismo. Su precandidato a diputado será el locutor Armando Osores, conocido por ser la voz institucional de la Cooperativa Horizonte. Meses atrás, el comunicador ya había anunciado su intención de competir e incluso se lo pudo ver fotografiándose en la zona del Patio Olmos, previo al cierre de listas.

Libertarios bajo un sello peronista

Irónicamente, la necesidad de contar con un sello para competir en las Primarias obligó a que Agustín Spacessi, principal referente libertario en Córdoba y precandidato a senador, acuda a Unión Popular Federal para “no quedar afuera”. Es que el origen del partido no es solamente peronista, sino que nació también en oposición a un golpe de Estado con raigambre netamente liberal. Hoy, Libertarios va unido a NOS, el espacio de José Gómez Centurión, y tiene en Diputados a Jorge Rafael Scala como primer precandidato. El abogado es conocido por presentar recursos contra el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y en contra de la anticoncepción de emergencia. Como detalle se puede agregar que en su estudio trabajó el fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado. Tercero en esa lista va Abelardo Losano, ex concejal del PRO ahora alejado de JxC.

Las otras boletas

Bajo el nombre “Alianza Federal, Lista del Pueblo” competirá Ariel Luque, referente de la CTA de los Trabajadores. “Trinkette” reúne a algunos dirigentes disconformes con el armado de Carlos Caserio dentro del FdT. Otra lista ligada al peronismo, pero alejada del PJ provincial, es la llamada “Esencia Peronista Salud” que tiene en el tramo de senadores al médico Julio César “el Chato” Pérez y a Miguel Martínez como candidato a diputado. Por otra parte, dirigentes del interior provincial como Alejandra Mendoza y Marcos Quevedo (Río Ceballos) junto a César Rodríguez y Virginia López se incluyen en la sexta lista (Sumate A+ Córdoba) dentro de Unión Popular Federal.

