Gustavo Santos: “La Cámpora está destruyendo el Aeropuerto Córdoba"

El precandidato a diputado nacional por la lista Juntos por Córdoba, Gustavo Santos, definió a la imagen del aeropuerto cordobés como “absolutamente desoladora” y se mostró preocupado porque “es una infraestructura estratégica para la provincia destruida por el Gobierno nacional".

“El año pasado significó un retroceso enorme para nuestro aeropuerto. ¿Fue la pandemia? No… ¡Fue la Cámpora! que maneja toda la estructura aérea del país y está destruyendo el Aeropuerto Córdoba. Todo lo que se había conseguido en materia de conexión internacional desde y hacia Córdoba quedó por el piso y la conexión internacional volvió a centralizarse en Ezeiza”, sentenció.

Además, puntualizó que “con la ida de Latam se perdieron las conexiones con tres de los más importantes hubs de América Latina: Lima, San Pablo y Santiago que, a su vez, conectaban a Córdoba con 126 destinos de los 5 continentes con una sola escala”.

El ex ministro de Turismo durante el gobierno de Mauricio Macri rememoró en el marco de la campaña electoral con miras a las PASO del 12 de septiembre, por la cual recorrió las localidades de La Falda y Cosquín: “El hub de Aerolíneas Argentinas fue un sueño con tonada cordobesa. Durante 2019, pasaron 3,5 millones de pasajeros, de los cuales el 79% eran argentinos y el 21%, extranjeros. El número más alto de su historia. El Aeropuerto, así, amplió servicios y comercios, generando casi 4 mil empleos directos y nos daba una centralidad que le otorgaba a la provincia una gran fortaleza no solo en materia turística, sino también en lo que respecta al comercio internacional, a las actividades corporativas, fundamentales para el sector productivo y cualquier otro tipo de relaciones comerciales”.



Santos, que encabeza la lista de Diputados en la boleta que apoya Mauricio Macri, definió: “El aeropuerto es a Córdoba lo que el puerto es a Rosario. En materia doméstica, ese epicentro es fundamental por su posición estratégica en el centro del país, desde donde conectaba y distribuía a todo el territorio nacional, por que unía el Norte con el Sur del país ahorrando tiempo y costos para muchos argentinos. Sin embargo, en el último año, esta centralidad y eficiencia también fue desconocida por parte del gobierno nacional, quedando hoy un aeropuerto con apenas unos vuelos que lo conectan con Buenos Aires y con otras pocas ciudades del interior de la Argentina”, se lamentó.



El también ex presidente del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de Turismo (OMT), describió que “de 40 vuelos que salían de Córdoba diariamente, perdimos 30 y solo operan hasta diez vuelos diarios, a destinos únicamente nacionales. Esto significa que para volver a volar como podíamos hacerlo en 2019, hace menos de dos años atrás, habría que incrementar en un 400% la frecuencia de vuelos actuales y abrir nuevamente el aeropuerto a destinos internacionales”, diagnosticó.

Gustavo Santos aseguró además que uno de los grandes motivos por lo que quiere ingresar a la Cámara de Diputados, es porque “voy a defender con uñas y dientes todo lo bueno que logramos los cordobeses. Y nuestro aeropuerto como punto central de conexiones internas y para con el mundo es uno de esos tantos logros y se encuentra en perfectas condiciones para garantizar el mejor de los controles sanitarios frente a la pandemia”.

“Mayor conectividad significa mayor ingreso de divisas, es más empleo y más desarrollo para Córdoba. Es mayor competitividad aerocomercial que favorece el desarrollo de la provincia y el país. Asegurar su pleno funcionamiento significa no sólo más oportunidades de volar para potenciar el turismo, sino más y mejores opciones para distribuir cargas y productos, más alternativas de precio y más empleo”, concluyó el presidente de la Fundación Pensar.