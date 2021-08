Natalia De la Sota: "El peronómetro no le va a solucionar problemas a nadie"

“Es un desafío, pero también es un honor y un orgullo que me hayan elegido para ocupar un lugar tan importante”. Natalia De la Sota está contenta con la decisión de Hacemos por Córdoba, entiende que encabezar la boleta del oficialismo provincial es un reto de alto vuelo y que eso la puede convertir en una de las protagonistas de los dos años más importantes de Hacemos por Córdoba, el tiempo de la renovación.

Conversando con La Nueva Mañana, Natalia reconoce que la posibilidad de la candidatura “se viene hablando desde hace tiempo” y pone el valor la decisión del espacio del que forma parte de llevar a dos mujeres encabezando las listas, algo que nunca había pasado en el peronismo mediterráneo. “A lo mejor, a los más jóvenes les parece algo natural, pero quienes tenemos algunos años más sabemos muy bien que la paridad es algo que nos ha costado mucho”, señala la legisladora provincial que encabeza la lista de pre candidatos de Hacemos por Córdoba para la Cámara de Diputados de la Nación.

-¿Cómo imaginas la campaña?

-Nosotros tenemos en claro que queremos hacer una campaña muy clara y directa. Sabemos qué es lo queremos hacer y de eso le vamos a hablar a los cordobeses. No queremos entrar en discusiones ni caer en el juego de esta grieta que nos atraviesa. Nos parece que la gente está cansada de la pandemia y está preocupada por todo lo que gira en torno a eso; los trabajos que se han perdido, la situación económica cada vez más difícil y la incertidumbre general. En ese marco, creo que no hay que cansar a la gente y ser bien concretos. Nosotros vamos a ir a buscar el voto para defender a Córdoba y cuidar los intereses de los cordobeses. Esas cosas se discuten en el Congreso. En el Presupuesto se definen a dónde van los fondos que se consiguen a partir de los impuestos que pagamos todos, esos fondos que llegan a la Provincia luego se traducen en obras y programas que no sólo benefician a la gente sino que empujan el desarrollo de la industria y los sectores productivos. Ese es el eje central de nuestra propuesta, queremos ir a Buenos Aires que para que Córdoba tenga lo que le corresponde.

-¿Cómo se pueden meter esos temas en una campaña que parece estar discutiendo grandes temas nacionales desde dos posicionamientos muy extremos?

-Puede ser difícil, pero lo cierto que esos dos posicionamientos se ubican en extremos muy ruidosos. Hay una masa enorme de dirigentes y gente que participa activamente en política que ya quiere salir de esta situación que propone la grieta, incluso en los partidos que la protagonizan. La grieta no soluciona ni un solo tema. Creo que tenemos que encontrar otra manera de decir y proponer lo que uno desea. Tenemos que dejar en claro cuáles son nuestros objetivos concretos, y uno de ellos es no ser funcionales a este esquema binario. Los diputados de Hacemos por Córdoba no vamos a formar parte de la grieta y vamos a cuestionar o acompañar al momento de votar cada proyecto particular. Poder tener esa autonomía es parte de lo que hemos construido durante tantos años en Córdoba.

-¿Cómo analizas la gestión nacional?

-Es una gestión atravesada por una pandemia y eso complica las cosas. Pero lo cierto es que la situación económica no ha mejorado, que la inflación no se puede controlar y eso pega fuerte en los sectores más débiles y más vulnerables. En ese sentido, yo creo que hay que hacer un esfuerzo más y avanzar en diálogos y acuerdos que nos permitan encontrar la salida. Me parece que la gestión nacional debe andar ese camino y también creo que se debe ser más respetuoso con el interior. A veces parece que todo se definiera en Buenos Aires y el AMBA, y creo que ese es un tema del cual tenemos que hablar. Los precios y las tarifas son una prueba de las diferencias que existen con el resto del país. Eso tiene que ver centralmente con la distribución de los subsidios y eso queremos ir a discutir al Congreso. Que yo diga esto no quiere decir que esté en contra de nadie. Presentar una lista no estar en contra de nadie, es estar a favor nuestro. Los cordobeses lo saben.

-¿Cómo es hoy la relación con Alberto Fernández?

-Tuve la oportunidad de reunirse con el Presidente cuando él me invitó durante la campaña del 2019. Para mí fue importante porque pude trasladarle algunas inquietudes y me tomé el atrevimiento de hacerle un pedido. Córdoba había atravesado malos momentos y era importante no volver a esos tiempos. Queríamos que se incluyera a Córdoba, respetando su identidad y su autonomía. A partir de ese momento, quedó una relación de mucho respeto. Pero eso es lo que tiene que pasar con todos los dirigentes. Yo siempre voy a estar poniendo primero el respeto, la tolerancia y las buenas prácticas. Es lo que debe ser y es lo que la gente espera.

-¿Ves que algo ha cambiado, a partir de ese pedido?

-Sí, claro. Y eso también hay que decirlo y reconocerlo. El Gobierno nacional ha cumplido con sus compromisos con Córdoba. Los recursos que le toca a Córdoba han llegado, sobre todo en lo que tiene que ver con la Caja de Jubilaciones que es algo muy importante para la Provincia. Hay que reconocer lo que está bien. Los pedidos han sido escuchados, pero hay otra realidad y es que nosotros tenemos una identidad distinta. Nosotros venimos construyendo nuestra identidad desde el año 1998 y eso es lo que somos. Hacemos por Córdoba tiene una identidad; está bueno respetarla y proponerla como una alternativa.

-¿Crees que la existencia de dos listas con candidatos que nacieron a la política desde el PJ pone en discusión la identidad del peronismo en Córdoba?

-Nosotros somos peronismo, pero somos mucho más que peronismo. Hacemos por Córdoba está formado por muchas fuerzas y muchos ciudadanos independientes que siempre nos han apoyado. Eso es lo que somos, una fuerza que puede contener a un montón de gente. Está bien que así sea, sacar un peronómetro no va a solucionarle los problemas a nadie. No me voy a meter en esa discusión.

-Esta semana compartieron un acto con Martín Gill y otros candidatos del Frente de Todos en Villa María. ¿Cómo fue el clima de cara a una campaña que casi que todavía no comienza?

-Lo que pasó en la inauguración del puente que une Villa María con Villa Nueva es lo que debe suceder, así tienen que ser las cosas. Fue una buena manera de mostrar cómo queremos manejarnos. Estuvimos todos los que teníamos que estar, con respeto y con buen trato. A eso nos tenemos que acostumbrar, cada uno defiende sus ideas y sus intereses pero eso no quiere decir que no podamos sentarnos a conversar. Ese es el modelo federal y dialoguista que ha tenido Hacemos por Córdoba en todo este tiempo y es lo que vamos a seguir planteando y cuidando.

-Dejemos de lado el peronómetro y saquemos el delasotómetro. ¿Qué te pasa cuando ves que la referencia a tu papá también aparece en la disputa?

-La verdad es que yo quiero quedarme con lo que recibo de la gente. Cada vez que recorro la provincia, vaya a donde vaya, recibo un amor enorme para con De la Sota. Más allá de que los dirigentes tironeemos un poco a De la Sota, lo que importa es que ha quedado en el corazón de todo el mundo en Córdoba. Eso es lo que a mí me hace feliz, el reconocimientos de la gente es lo que más vale.