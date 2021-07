Olga Riutort: “No se le puede seguir regalando el PJ a Mauricio Macri”

La pre candidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Olga Riutort, cruzó fuertemente al gobernador Juan Schiaretti al sindicarlo como responsable de “regalar” el Partido Justicialista cordobés al macrismo.

En una entrevista brindada a Radio Nacional Córdoba, la ex secretaria general de la Gobernación dijo haberse sorprendido por la propuesta para ocupar un lugar tan relevante en las listas que el oficialismo nacional presentará en Córdoba, aunque dijo estar “contenta” con el nuevo desafío que se le presenta.

“En el 2019, Caserio se dio cuenta de que Schiaretti iba a jugar con Macri y decidió apoyar a Alberto y a Cristina; que lideran un armado que tiene al PJ como columna vertebral. A partir de ahí, pude volver al partido”, señaló Riutort que desde hace años desarrolla su construcción política al margen del peronismo provincial.

Señalando las diferencias puntuales con Hacemos por Córdoba, la actual concejala capitalina expresó su deseo de contribuir que el espacio “se pare de cara al 2023 para que no se siga regalando el PJ a Macri y que no nos pongan a Santos de candidato a Gobernador, que es el arreglo que teóricamente existe”, entre el PRO y el PJ referenciado en Schiaretti. "Yo puedo cambiar de institución para defender las ideas, pero no soy de esas personas que cambian sus ideas para atornillarse en una institución", espetó al ser consultada respecto a la figura del actual mandatario.

Respecto a la campaña, Riutort dijo que "el debate no es Schiaretti sí o Schiaretti no, lo que está discusión es hacia dónde va Argentina; es Cambiemos o es el Frente de Todos". Con ese espíritu, dijo, saldrá a militar el voto a favor del oficialismo nacional, espacio con el que viene trabajando en la Capital desde finales del 2019.