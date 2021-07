La Municipalidad de Córdoba descentralizará sus áreas operativas

La desconcentración operativa y descentralización del Municipio ya es una realidad. Fue una promesa del intendente Martín LLaryora que sintetizaba la visión de una ciudad descentralizada, desconcentrada, participativa y planificada.

Con una inversión de $415.154.600 en maquinarias, camiones y herramientas, la puesta en funcionamiento de los centros operativos representa soluciones rápidas para los problemas de los vecinos.

Pasaron 26 años desde que el ex intendente Rubén Martí inauguró el primer CPC de la ciudad, dando inicio a la descentralización administrativa municipal. Hoy, con la inauguración del primer Centro Operativo, comienza a cerrarse aquel proceso sumando la desconcentración operativa del Municipio.

Estas acciones de modernización están dirigidas a mejorar la calidad de vida de los cordobeses potenciando al máximo su aparato estatal y haciendo un uso eficiente y equitativo de los recursos que la sociedad le confía.

El primer Centro Operativo que entra en funciones es el de Empalme y la iniciativa tendrá continuidad en los próximos días con la inauguración de otros dos que dependerán de los CPC Colón y Chalet San Felipe, comenzando así a dar respuestas de manera inmediata a problemáticas de infraestructura barrial y mejorar la calidad de vida de los vecinos, agilizando los tiempos de respuesta y utilizando más eficientemente los recursos.

Al respecto, el intendente Martín LLaryora indicó: “El empuje de los vecinos es el que nos exige que estemos a la altura de lo que cada barrio necesita. A la descentralización administrativa de Rubén Martí le faltaba la otra mitad, que es la operativa. Hoy, luego de 26 años, con coraje nos animamos a realizar las transformaciones necesarias para sacar a Córdoba del letargo y ponerla de pie, acercando el Municipio a las necesidades de los vecinos, dando celeridad y capacidad de respuestas a sus reclamos”.

“La descentralización y modernización es decisión y voluntad de esta gestión, nuestro legado para las próximas generaciones será la descentralización y modernización del Estado, esa es la mejor manera de festejar los 448 años de vida de nuestra ciudad”, agregó el Intendente.

Los Centros Operativos estarán distribuidos en toda la ciudad. Cada uno estará dotado con una importante cantidad de maquinaria que incluye camión con chasis volcador; minicargadora tipo bobcat; trailer; camioneta doble cabina; camión hidroelevador y camión atmosférico.

También, está equipado con hormigoneras, motosierras, carretillas, desmalezadoras, hidrolavadora, sopladoras, soldadoras eléctrica, máquinas pinta cordones, cortadora de cemento, generador de corriente y grupo electrógeno, rastrillos con rienda, palas anchas, palas de punta, barredores industriales, fajas lumbares, escaleras, guantes de seguridad, guantes descartables, espátulas industriales, machetes desmalezadores, protectores faciales transparentes con arnés, tanza, delantales largos de protección, bidones para combustible, kit de seguridad COVID-19 y carretillas.

Los Centros Operativos ejecutará trabajos en los barrios de su jurisdicción y se encargarán de la reparación de luminarias; limpieza de micro basurales; poda baja y alta; mantenimiento de espacios verdes secundarios y canteros centrales de arterias principales; reparación y pintura de cordones cuneta, ciclovías, rampas de discapacitados; control y retiro de cartelería irregular; albañilería general en espacios y edificios públicos; mantenimiento de calles de tierra y bacheo a pequeña escala.

A su turno, el secretario de Participación Ciudadana, Juan Domingo Viola, expresó: “Hace dos años el intendente me decía que es increíble que Córdoba tenga CPC que no ofrezcan una respuesta a la comunidad. Nadie se hace presente si el lugar donde participa no tiene solución, y a ello le sigue la desilusión y el desamparo. Entonces, que los CPC puedan brindar soluciones a los vecinos, es pensar otra Córdoba, para que los ciudadanos sigan participando y transformando la ciudad”.

De esta manera, se inicia el proceso de descentralización y desconcentración operativa, marcando un hito en la historia de la ciudad de Córdoba, retomando la necesidad fundamental de fortalecer la gestión de cada uno de los CPC de la ciudad.

Los Centros Operativos tendrán una mesa de entradas a disposición de los vecinos, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13 y 14 a 20 horas.