Polarización o lista única: la discusión de la izquierda frente a las PASO:

El Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) y los demás partidos de corriente trotskista por fuera de esa alianza empiezan a definir cómo será el armado de listas de cara a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), a tres semanas de la fecha límite para la presentación de coaliciones. Ese 14 de julio será el día en donde la izquierda cordobesa irá finalmente unida en una candidatura única o polarizada en una “gran PASO” donde se definan qué candidatos encabezarán la propuesta el 14 de noviembre, en las elecciones generales.

Los cuatro partidos que forman el FIT-U (MST, PTS, PO e Izquierda Socialista) ya sentaron posiciones alineadas a las propuestas nacionales de cada partido. Mientras el MST y el PTS, con Luciana Echevarría y Laura Vilches como referentes en Córdoba, aceptan la idea de ir separados a las Primarias inclusive junto al Nuevo MAS y otros partidos que no están en la alianza, desde el PO de Soledad Díaz García y desde el partido de Liliana Olivero indican que se trata de una “equivocación” y piden un congreso interno que evite definiciones adoptadas “en una mesa chica”.

PASO sí

“No cabe ningún tipo de trabas ni problemas de candidaturas: con una gran PASO sin restricciones, podemos generar un hecho político muy positivo, convocando desde el FIT-U a ampliar la unidad y garantizar que miles y miles participen y decidan el orden de las listas”, definió Celeste Fierro, dirigente nacional del MST. Ese partido fue el primero en pronunciarse públicamente en relación a la disyuntiva que atraviesa al trotskismo e inclusive llamó a abrir el actual armado del frente y convocar a Luis Zamora (AyL), Manuela Castañeira (Nuevo MAS) y Marcelo Ramal (PO Tendencia) “a que no prime el sectarismo”. “Llamamos a todos los partidos que se referencian en la izquierda clasista y socialista a que logremos un acuerdo de candidaturas con un claro programa de salida obrera a la crisis o, de ser necesario, utilizar el mecanismo de las PASO para conformar listas unitarias”, indicó el PTS apenas un día después mientras lanzaba un petitorio de apoyo a su postura. Se trata del partido que tiene a dos de las principales figuras de la izquierda en el país, Nicolás del Caño y Myriam Bregman, con suficiente peso propio como para disputar bancas por fuera del FIT. En nuestra provincia, la ex legisladora y primera edil en representar al trotskismo en el Concejo Deliberante capitalino, Laura Vilches, coincidió con el resto de los partidos en la “necesidad de garantizar la unidad de la izquierda” pero no cambió la postura respecto a usar las PASO como alternativa frente a una probable falta de acuerdos. “Creemos que todos los votantes del FIT y quienes quieren una oposición de izquierda fuerte al gobierno de Alberto Fernández y al bipartidismo provincial, están de acuerdo con la mayor unidad. En una lista común o en las PASO”, agregó.

PASO no

Justamente esta alineación con las definiciones partidarias a nivel país hace muy difícil la posibilidad de un acuerdo en Córdoba que no se dé también en el resto de las provincias, o al menos en aquellas donde el FIT tiene a sus principales referentes. Consultada por La Nueva Mañana, Díaz García indicó que el Frente de Izquierda tiene “una responsabilidad hacia los movimientos de lucha” en medio de la crisis agravada por el contexto de pandemia. “La realidad es que no hay una propuesta en relación a cómo dirimimos estas diferencias de cara a la presentación de listas. En ese punto, si bien hay un sector que presenta como alternativa a las PASO, nosotros decimos que de ninguna manera puede representar una opción una forma de zanjar las diferencias que está estatizada y es ajena a los intereses de la clase trabajadora”.

La ex integrante de la Unicameral puso énfasis en la cuestión divisoria de las Primarias: si no hay acuerdo antes del 14, cada partido irá con un planteo propio. “El método que establece el Partido Obrero es la convocatoria a un congreso común que convoque a miles de luchadores de todo el país que no solo resuelva nuestra actuación en las elecciones, sino también un programa de clase”, afirmó. Desde el PO emerge como uno de los posibles candidatos, el dirigente Emanuel Berardo. La organización piquetera ya demostró en las calles de Córdoba la capacidad de movilizar a miles de personas y cuenta con una fuerte presencia en los barrios periféricos.

“Queremos explicar por qué nos parece equivocado”, destacó Liliana Olivero a LNM. “Usar el mecanismo de las PASO para dirimir diferencias de lugares en la izquierda puede sonar bien para muchas compañeras y compañeros”, pero a su entender, lejos de “ayudar a la unidad”, la perjudicaría.

“Entrar en elecciones primarias, con cada partido disputando contra los demás, es lo menos unitario que podemos pensar. Ya que en vez de unirnos para dar con fuerza la batalla política y electoral común contra los partidos patronales, al peronismo y a la oposición de Cambiemos, estaríamos haciendo campaña por el voto de todos contra todos en el propio FIT-U”, aseveró y confirmó la poca probabilidad de un acuerdo solo a nivel provincial: “Las definiciones no serán en Córdoba, o por provincia, sino que se arribarán a nivel nacional para darle el equilibrio a cada una de las fuerzas políticas”.

¿Acuerdo con el MAS?

Formalmente, el llamado a “unidad” del FIT con el Nuevo MAS en Córdoba nunca se hizo. Así lo indicó Eduardo Mulhall, quien también forma parte de la mesa nacional del partido, a este medio. El docente remarcó que solamente hubo comunicados de prensa pero que hasta el momento no se acercó ningún referente del FIT ni en la provincia ni a nivel Nación. También expresó la postura del partido respecto a las PASO, a las que consideró “proscriptivas” y “antidemocráticas”. “El Nuevo MAS tiene vocación de unidad lo cual puede verse claramente en el frente que hemos realizado con el PO-Tendencia en Salta y en las discusiones que estamos llevando a nivel nacional con ellos y el llamado a Luis Zamora, frente que de darse renovaría la izquierda”, añadió. También indicó que, de darse la tan mentada unión, esta sería a nivel nacional.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]