La "Rana" Valencia banca a Ángel Di María en la Selección Argentina

Daniel "Rana" Valencia, campeón del mundo con la Selección Argentina en el mundial '78, salió a bancar fuerte al volante Ángel Di María, uno de los más cuestionados por el público. Es que el ex Talleres entiende que "Di María sale de lo común, te puede sorprender y eso es importante en cualquier equipo".

"Yo no quiero pelear con nadie ni generar polémica, pero me gusta que siga Di María. Creo que nunca debería haber salido ni dejar de ser tenido en cuenta. No tiene nada que demostrar a nadie. Es jugador versátil, puede romper un molde en un mano a mano. Me gustan los jugadores así", contó en programa "Siesta Animal", de Radio Mitre Córdoba.

"Di María al menos encara"-agregó la "Rana"- "Al menos encara al defensor, es de los jugadores que puede correr y hacer algo distinto, superar una marca. No me gustan los jugadores que son solamente pasadores de la pelota. Que nunca se complican y la tiran para atrás como para salvarse solos. Se necesitan jugadores así, como Di María, que encaran y la busca incluso cuando se equivocan".

A la hora de redondear el rendimiento del equipo, Valencia fue más categórico. "Pasaron ya dos años y seguimos buscando la base. No tengo nada contra Scaloni pero todavía no aparece el equipo. Sigue pasando el tiempo, sigue probando nombres y al final, no pasa nada. Nos empatan equipos que antes les podíamos ganar de cualquier manera. Espero que pronto encuentre le horizonte, sobre todo para que Messi no se siga frustrando".