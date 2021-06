Fedecom: las ventas minoristas cayeron 14,7% durante mayo en Córdoba

Las ventas minoristas de los comercios pymes de la provincia de Córdoba finalizaron mayo con una caída del 14,7% frente a igual mes del año anterior; si se compara con mayo del año 2019, también se observa una contracción, en este caso del 9,4%, de acuerdo con los datos relevados por la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom) y sus cámaras y centros comerciales adheridos.

Vale recordar que en mayo de 2020, mes en el que las restricciones impuestas para morigerar los contagios por la pandemia de coronavirus se hicieron sentir con más fuerza, las ventas habían caído 54,1% en relación a mayo de 2019.

“Pese a que durante mayo del año pasado el comercio prácticamente no trabajó, con excepción de los rubros considerados esenciales, la comparación del nivel de actividad del mes pasado, en relación al del año anterior muestra una contracción. Eso refleja el deterioro acumulado del consumo de las familias que ya no tienen margen para gastar, que están endeudadas, que en muchos casos están sin trabajo o sin poder ejercerlo a raíz de las restricciones establecidas por la segunda ola de contagios, con lo cual no tienen ingresos”, explicó Ezequiel Cerezo, presidente de Fedecom.

“Esto es lo que pretendemos transmitir cuando pedimos al Gobierno que no se subestime el impacto que implica tener una pyme cerrada durante nueve días”, refirió al hacer mención al confinamiento determinado durante los últimos días de mayo. Y agregó: “A pesar que está demostrado que el comercio no contagia, que en los negocios se respetan las medidas sanitarias establecidas, ahora tenemos por delante un nuevo fin de semana con restricciones estrictas que impiden a la mayoría circular, trabajar, o comprar. Y para el comercio no es menor, ya el sábado es un día que mucha gente aprovecha para hacer compras. Además, se aplicará unas semanas antes a la celebración del Día del Padre, dejándonos con menos margen”.

Para hacer evidente el desempeño del sector, el Departamento de Estadísticas de Fedecom presentó por separado el comportamiento de los diferentes rubros en cantidades vendidas, en el primer caso con el comparativo interanual respecto a igual periodo del año anterior, y luego en relación a mayo de 2019.

Mayo 2021 versus mayo 2020

Alimentos y bebidas (-8,1%);

Artículos deportivos y de recreación (-20,5%);

Calzados y marroquinería (-22,7%);

Electrodomésticos y artículos electrónicos (-18,9%);

Farmacia (-4,2%);

Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción (-6,1%);

Indumentaria (-21,4%);

Juguetería y librerías (-16,8%);

Muebles y decoración (-19,3%);

Neumáticos y repuestos (-8,5%);

Perfumería y cosmética (-18,6%)

Mayo 2021 versus mayo 2019

Alimentos y bebidas (-6,8%);

Artículos deportivos y de recreación (-9,6%);

Calzados y marroquinería (-12,7%);

Electrodomésticos y artículos electrónicos (-12,5%);

Farmacia (3,1%);

Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción (-5,9%)

Indumentaria (-12,4%);

Juguetería y librerías (-9,5%);

Muebles y decoración (-14,1%);

Neumáticos y repuestos (-8,3%);

Perfumería y cosmética (-13,9%)

Formas de pago y pesimismo

En lo referido a formas de pago, el 61% de las transacciones realizadas el mes pasado se realizaron con medios electrónicos, un 32% en efectivo y un 7% con créditos propios.

Respecto a la situación actual del comercio, el 60% de los encuestados manifestó que es de regular a mala.