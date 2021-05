Medina: "Estoy enfocado en Racing, si me llaman de Belgrano lo analizaré"

"Si me llaman lo analizaré. Uno siempre busca crecer en su carrera, es la realidad", dijo el DT.

Uno de los protagonistas más codiciados el fin de semana fue el DT de Racing de Nueva Italia, Hernán Medina, y no solo por la gran campaña del equipo en el Federal A, donde luce puntero e invicto. El otro tema en cuestión es el supuesto interés de Belgrano para sumarlo al frente del equipo, tras la salida del Alejandro Orfila.

Con respecto a si fue contactado, la "Tota" fue claro: "Si me llaman lo analizaré. Uno siempre busca crecer en su carrera, es la realidad, pero hay que analizar el momento, si dar el salto ahora es lo mejor o no. De todas formas, no sé si exista ese llamado, estoy enfocado en Racing", contestó políticamente correcto Medina, en declaraciones en Radio Impacto.

"Con Luis (Artime) tenemos una buena relación, siempre hablamos de fútbol y el club pero no me han llamado desde Belgrano. Es un halago que suene mi nombre en el club donde jugué muchos años, pasé muchas cosas lindas en el club, pero hoy me debo a Racing", agregó la "Tota".

#RacingCba | Hernán Medina:"No estoy al pendiente de mis números o estadísticas personales, siempre pongo mi cabeza en el próximo partido, en estudiar el rival y demás; porque sería pecar de inocente concentrarme en mis números. Además la gente siempre pide más, eso es muy bueno" pic.twitter.com/7bDsH5zUlX — Sin Códigos (@sincodigos993) May 10, 2021

Con respecto a la campaña fructífera de "La Academia", Medina aclaró: "No te podés marear porque faltan 25 fechas por jugar. No sabemos que puede suceder de acá en dos fechas. Lo que si sabemos es que el próximo fin de semana tenemos un partido difícil; siempre lo digo, tenemos que enfocarnos en lo inmediato".

Para cerrar, sobre el rival del fin de semana, aportó: "Siempre hay respeto entre los equipos. Si el resto de los equipos nos respetan es porque venimos haciendo las cosas bien, tenemos que seguir por este camino. Todos los compromisos serán difíciles, hoy solo pensamos en Sarmiento de Resistencia".

