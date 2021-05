No son días fáciles en lo político en Instituto. Tras la renuncia de Roberto Castoldi como presidente, asumió Juan Manuel Cavagliatto. Y mientras el flamante titular de la "Gloria" salió a pedir por la unidad del club, reapareció Ricardo Morellatto.

El ex presidente de Instituto hizo declaraciones en el programa Futbolémico, que se emite por radio Impacto, y expresó: "Tenemos en esta comisión algunos dirigentes que participaron en la comisión de Barrera, al no haber renovación y dirigentes jóvenes, arrastran problemas y rencores. Hay que partir desde algo nuevo".

Y afirmó: "El presidente tiene que estar por encima de todos... Castoldi renuncia porque se va Caranta. Internamente ha habido una disputa muy grande".

Morellatto, que fue presidente de la "Gloria" desde el 2014 al 2016 aseguró: "“En Instituto las piedras las ponen los que están dentro del club, no la oposición... Las disputas internas las han puesto ellos (por los actuales dirigentes)".

En tanto, en otro momento de la entrevista contó: "Desde que asumió Defagot no me convocaron a nada, fui a una reunión y uno me agredió. Carbonari me dijo que mi gestión fue inútil y ahora se tuvo que ir de esta comisión".

Y concluyó: “En la institución parece que se olvidaron que fui presidente”.