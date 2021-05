Negri dice que no tienen "respuesta" sobre la postergación de las PASO

"Hace más de 25 días que en el Congreso no transita algún tipo de información sobre cuáles son las prioridades", aseguró el diputado de Juntos por el Cambio.

El Presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, afirma que no tienen "respuesta" de parte del Gobierno nacional sobre la postergación de las PASO.

"Lo que planteamos desde Juntos por el Cambio es que esa modificación por 30 días para demorar las PASO debía garantizar que se realicen las elecciones y por ahora no tuvimos respuesta por parte del Gobierno", resaltó el radical cordobés. El diputado nacional señaló que "hace más de 25 días que en el Congreso no transita algún tipo de información sobre cuáles son las prioridades". A la vez, se refirió al proyecto que anunció que presentará el Gobierno para respaldar las restricciones en el Congreso.

"En principio, la ley es el fracaso de un camino que se había emprendido de otra manera llenos de DNU. Siempre es mejor un proyecto de ley y con el Congreso abierto", señaló el radical en declaraciones radiales. "Hasta ahora si es por facultades el Gobierno las ha tenido todas para enfrentar la pandemia, porque el Congreso se las ha dado, los instrumentos los ha tenido", afirmó Negri. "Ahora, si manda un proyecto de ley que es hijo del fracaso de como se enfrentó la pandemia bueno hay que ver de qué se trata", señaló.

"La Argentina es un federalismo de concertación, los gobiernos provinciales también tienen autonomía", evaluó el titular del interbloque de Juntos por el Cambio. "Se enojan por las interpretaciones que se hacen, pero las interpretaciones son el resultado del ocultamiento y la falta de información del Gobierno sobre como se está desarrollando la lucha contra la pandemia", remarcó Negri.

A su entender, "el Gobierno elige un federalismo de confrontación en vez de un federalismo de concertación". "El camino correcto es fácil y corto, que es levantar el teléfono y dialogar y no lo hacen", consideró el cordobés.

Sostuvo que "era más fácil dialogar con (el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez) Larreta y no entrar en una batalla en la Corte que se podría haber evitado"."Es muy malo que la política no pueda resolver los problemas que son políticos y no judiciales", indicó Negri.

Y agregó: "A mí me gustaría que la Corte Suprema haga una manifestación de cómo es el funcionamiento de la Constitución en este país. Acá, día por medio, se termina yendo a la justicia para discutir cosas que son una obviedad".

Fuente: Noticias Argentinas

Noticias Argentinas