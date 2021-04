Por casos de Covid, docentes del Manuel Belgrano piden suspender la presencialidad

El cuerpo docente planteó que "no están dadas las condiciones para sostener la presencialidad" tras confirmarse casos de Covid-19 en la institución luego de una fiesta de egresados.

La Asamblea Docente de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano difundió un comunicado en el que plantea que "no están dadas las condiciones para sostener la presencialidad en el contexto epidemiológico" en el establecimiento que depende de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

La decisión, por unanimidad, fue tomada tras la confirmación de contagios de coronavirus en la institución y del posterior aislamiento de burbujas. Según indicó el cuerpo docente, los casos están relacionados con una fiesta de egresados realizada el 16 de abril. Se estima que en la misma, que tuvo lugar dos días previos al inicio de clases, participaron alrededor de 500 personas.

En ese marco indicaron, que los y las docentes "no volverán a la actividad presencial hasta que estén dadas las condiciones sanitarias, laborales y tecnológicas y el personal vacunado".

Está previsto que el viernes se realice otra asamblea para evaluar los avances en el tema y las "eventuales medidas de fuerza".

Pablo Reta, delegado de Adiuc, indicó a La Nueva Mañana que los primeros casos positivos se dieron el lunes 19 de abril, cuando la institución iniciaba su ciclo lectivo. "En ese momento no se relacionaron a ese evento que fue organizado por un grupo de padres, pero con el correr de los días, surgieron más casos y en la trazabilidad que hizo el COE, se determinó que estaban relacionados a la fiesta", explicó.

El COE se comunicó con el salón que organizó el evento, que pasó la lista de participantes, entre los que había también personal vinculado a la institución. La semana pasada se realizó una desinfección en el edificio y desde el viernes se cerraron las puertas.

"El centro de estudiantes también manifestó preocupación porque muchos de los alumnos no saben si compartieron espacios con chicos que dieron positivos. Como así también madres y padres de familias donde hay un solo sostén económico, que nos plantean que no pueden exponerse a contagios porque se quedan sin sustento si no salen a trabajar", explica Reta sobre la situación que se discute en estos momentos dentro de la comunidad educativa.

Por el momento, la escuela realiza clases virtuales porque justamente, el calendario indica que debía ser una semana de virtualidad, pero la siguiente, deberían volver a las aulas. "Pedimos que se suspenda la presencialidad, presentamos la nota por mesa de entrada y veremos qué nos dicen las autoridades", dice el delegado gremial.

La situación de la presencialidad en los colegios preuniversitarios preocupa a las y los docentes, porque hasta el momento, ninguno ha sido vacunado como los maestros y profesores de instituciones que dependen de la Provincia o los municipios.

En esa línea, desde Conadu se impulsa también, la idea de volver a la virtualidad en las escuelas preuniversitarias en medio de la segunda ola, dado el incremento de casos en la franja etárea con la que trabajan los docentes de estas instituciones.