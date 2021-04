Trabajadores de la Salud realizarán un nuevo paro este jueves

Trabajadores de la salud convocan a un nuevo paro para este jueves, que se llevará a cabo con la asistencia a lugares de trabajo y diferentes asambleas en nosocomios de la provincia. Entre las demandas piden por la reincorporación inmediata de todos los despedidos, recomposición salarial, y mejoras en las condiciones laborales de contratados y residentes.

En ese marco, desde la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) afirmaron que "mientras recrudece la pandemia, el Gobierno sigue sin tomar medidas efectivas para cuidar a las y los cordobeses".

"Al contrario, se debilita al sistema público con despidos y salarios que no cubren la canasta básica donde se atienden gran parte de las y los cordobeses. El martes 13 el gobernador Schiaretti anunció un acuerdo con empresas privadas para sumar camas críticas. Pero en el discurso oficial los trabajadores casi no fuimos mencionados: no se habló de la necesidad de sumar personal a los hospitales y centros de salud públicos ni de dar una recomposición salarial acorde a nuestra tarea. Y las camas sin suficiente personal formado para atenderlas, no sirven. Cuidar al personal de salud es esencial, pero en cambio el Gobierno nos ha abandonado. Por eso, mañana vamos a hacer un nuevo y contundente paro en toda la provincia y asambleas para definir qué nueva medida de fuerza realizaremos la semana que viene", remarcaron a través de un comunicado que se dio a conocer este miércoles en la previa de la medida de fuerza.

Mañana volvemos al PARO. Activo y con asambleas para definir como la seguimos hasta que vuelvan todas y todos los despedidos y el gobierno escuche nuestros reclamos Publicado por UTS Córdoba el Gremio de la Salud Pública en Miércoles, 14 de abril de 2021



Desde la Multisectorial pidieron solidaridad a la sociedad para llevar adelante el reclamo por mejores condiciones laborales y en defensa del sistema público de salud.

