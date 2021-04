Tras la muerte de un chofer, UTA decretó un paro total de urbanos

Con un paro total de urbanos y una concentración en la punta de línea Camino a San Carlos, la Unión Tranviaria Automotor reclama este viernes por la muerte de un chofer de la línea 73, cuyo cuerpo apareció este jueves a última hora. Lo que para autoridades es una “muerte de etiología dudosa”, fuentes gremiales caracterizan como un posible asesinato en ocasión de robo, entre otras hipótesis. Las circunstancias del deceso devendrán de la investigación que lleva adelante la Fiscalía del Distrito II Turno 3.

Los datos duros dan cuenta de que sobre el filo de la medianoche de este jueves 8, fue hallado sin vida un hombre de 43 años, que el propio gremio identificó como Gustavo Cuello. El cuerpo fue encontrado a unos 50 metros de la unidad de la línea 73 en la que había prestado servicio, sobre la colectora cercana a Villa Boedo.

Fue el propio sindicato el encargado de, al tiempo de difundir la noticia, informar que la ciudad amanecería sin servicio de transporte urbano. Y así fue: desde temprano los choferes de las diferentes empresas no prestan tareas, situación que –se estima- perdurará al menos durante el resto de la jornada.

En declaraciones radiales la secretaria general de UTA Córdoba, Carla Esteban, precisó este viernes que "hasta que no se aclarezca lo que sucedió con este compañero el paro no se va a levantar” y dijo que “mínimamente por el día de hoy el transporte no va a funcionar”.