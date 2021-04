El Partido Humanista de Córdoba se rearma y quiere ser gobierno en 2027

Especial para La Nueva Mañana

Mucha agua ha pasado en la política nacional desde aquellos días de la primavera alfonsinista en los que hacía su presentación pública el Partido Humanista de la Argentina. Con preceptos como la no violencia de ningún tipo o la libertad de opción, el espacio fundado al pie del Aconcagua por el mendocino Mario Rodríguez Cobos (Silo) abreva en la corriente de pensamiento y filosofía de vida llamada Nuevo Humanismo o Humanismo Universalista. Concretamente, se trata de un espacio progresista no marxista, que postula además la no discriminación, el cooperativismo y la libertad de pensamiento por sobre las supuestas verdades impuestas.

En Córdoba, como en tantas provincias, el PH ha tenido altos y bajos. La actual es una etapa de reorganización con miras a objetivos a corto, mediano y largo plazo. Fernando Schüle, secretario general del partido, detalló a La Nueva Mañana qué pasos están dando para alcanzar esas metas y ganar espacio en el espectro político provincial.

Tras algunas experiencias electorales en el último tiempo junto a otras fuerzas, ¿en qué instancia se encuentra el Partido Humanista de Córdoba hoy?

- Estamos trabajando arduamente en el armado provincial, donde la consigna es construir poder desde la base, y armar el PH en todas las localidades de la provincia. Hay miles de militantes y personas comunes que no están conformes con los políticos tradicionales, con la forma de hacer política donde se priorizan intereses personales. Y cuyo ideario sea la de la justicia social, otorgar realmente a todos la igualdad de oportunidades para que cada persona pueda tener lo necesario para poder, por un lado, pensar en un proyecto de vida, y por otro que lo pueda realizar.

Este armado territorial, ¿con qué miras concretas?

- La idea es que se sumen al proyecto Córdoba Humanista, se afilien y empiecen a armar su localidad, con autonomía de armar sus listas para el 2023 y competir como Partido Humanista. Nuestro proyecto a corto plazo es en 2027 pelear la gobernación en Córdoba, bajo la consigna “Córdoba Humanista”; a mediano plazo lograr en la Argentina que el Humanismo sea una alternativa ante el antihumanismo, y a largo plazo la creación de la Nación Humana Universal.

En ese marco, y específicamente al objetivo local, ¿se plantean la posibilidad de alianzas?

- En cuanto a alianzas no pensamos en el corto plazo constituir ningún tipo de alianza. Vamos como PH ahora en el 2021, en las elecciones de medio término. En el 2023 también lo haremos así, y ahí ya empezaremos a ver los frutos del trabajo coherente que nos caracteriza con concejales y legisladores humanistas electos, quizás algún que otro intendente y jefe comunal también.

¿Cómo leen la actualidad de la política provincial?

- Hoy en día en Córdoba los principales partidos, como el PJ, UCR y PRO, son claramente de corte neoliberal, de derecha. Su política es en beneficio de los grandes grupos económicos, en desmedro de los que andamos de a pie. Se puede ver que este proceso de acumulación de las riquezas en menos manos no es solo un proceso local, sino mundial. Luego tenés al Frente de Todos que ya no es una alternativa del progresismo, eternamente tratando de cerrar filas con lo que era el delasotismo y hoy el schiarettismo. Ellos irán con el schiarettismo, si este quiere, y si van como FDT las decisiones se toman desde Buenos Aires. No son una opción; no te olvides que en el 2019 para gobernador no participaron y llamaron a votar a Schiaretti y no a un aliado de siempre como lo fue el PH. Entonces, ¿qué queda como fuerza progresista con partido como para competir electoralmente? Los Humanistas.

¿Este rearmado local tiene consonancia con la actualidad del partido a nivel nacional? ¿O en el país la situación es otra?

- A nivel nacional se está con la misma impronta que en Córdoba. Soy secretario de Organización en el Equipo de Coordinación Nacional y puedo decir que hemos perdido la personería nacional pero estamos trabajando en cinco provincias para poder tener el PH nacional en orden para el 2023. CABA, San Luis, Mendoza, Neuquén y Tierra del Fuego son las provincias donde estamos aplicados ahora para obtener las personerías de distrito, necesarias para constituir el orden nacional; se necesitan cinco y estamos en dos. En la década del 80 y 90 estuvimos en los 24 distritos; este momento es un resurgir del Humanismo en Argentina.

Para ese objetivo de pelear la gobernación en 2027, ¿están armando equipos de trabajo?

En Córdoba se están sumando cuadros técnicos-políticos, afiliación de por medio, como el economista Eduardo González Olguín, los ambientalistas Daniel Tossen, del Proyecto Argentina Verde, y el Ingeniero Daniel Gloria, con una fuerte presencia en lo que es ecología urbana en nuestra ciudad. Cada día se suman nuevas personas con ganas de hacer cosas y encuentran en el Humanismo el espacio para hacerlo y las herramientas para llevarlo a cabo. No solo a nivel social sino personal, ya que lo nuestro es una filosofía de vida.

Ficha

Fernando Adrián Schüle es oriundo de Villa del Rosario, pero cuando tenía apenas dos años “mi madre se vino a vivir a la ciudad capital y todavía ando por acá”, relata. Nacido en 1959, es comunicador social y trabaja en el Canal 10 de los SRT, donde desde hace dos décadas anima el programa “En Obras”. En 2019 fue candidato a gobernador provincial.

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]