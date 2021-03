Una joven denunció que fue golpeada y abusada por dos hombres en Arroyito

"Me empecé a sentir muy mal, me llevaron a un galpón y los dos me violaron", contó la joven que pide justicia.

Una joven de 23 años denunció que dos hombres la llevaron a un galpón, la golpearon y abusaron de ella en la localidad de Arroyito. Estuvo 16 horas sin poder volver a su casa y aseguró que le pusieron algo en la bebida porque no podía movilizarse.

Hay dos personas señaladas como los agresores, pero pese a los allanamientos, no hubo detenciones. Este viernes se movilizarán frente a la fiscalía para exigir justicia.

El violento hecho ocurrió el pasado 6 de marzo, cuando la joven se encontró con una amiga junto a dos chicos, en la zona del río Xanaes y la invitaron a dar una vuelta. La joven contó que aceptó y primero pasó por su casa a buscar el cargador del teléfono, por lo que su familia vió con quiénes estaba.

Según contó la joven en declaraciones a El Doce, fueron a dar unas vueltas en auto por la ciudad y cuando ya se hizo tarde, cerca de las 19, la amiga le pidió a los jóvenes, que eran mayores de 30, que la dejaran en su casa. Ante eso, ella también les pide lo mismo pero, a diferencia de su amiga, eso nunca ocurrió.

En un duro relato, la chica contó que comenzó a sentirse mal, estaban tomando alcohol de una jarra y en lugar de responder a su pedido, fueron a un galpón donde funciona un taller de autos, donde al parecer, uno de los hombres trabaja ahí.

"Me empecé a sentir muy mal, me llevaron a un galpón y los dos me violaron", denunció la víctima y agregó: "Estaba muy perdida, solo recuerdo que cuando me llevaron al galpón me decían cosas sobre mi cuerpo, que los dos se turnaban y la cara de uno que estaba encima mío. Pero después no me acuerdo más nada".

La chica contó que perdió el conocimiento y cerca de las cuatro de la madrugada del domingo, la cargaron en el auto y la dejaron cerca de su casa. Contó que tenía moretones, las rodillas hinchadas, marcas en el brazo. "Sinceramente no sé qué me hicieron", expresó la víctima.

La joven cree que le pusieron algo en la jarra de alcohol, ya que no puede entender "cómo estaba tan perdida" y no recuerda los hechos. Después de estar 16 horas desaparecida, la joven realizó la denuncia en la comisaría local y la derivaron al hospital.

El miércoles 10 de marzo volvieron a llamarla para que presentara las prendas de vestir y luego la trasladaron al Polo de la Mujer a la ciudad de Córdoba. De acuerdo a lo que contó, le hicieron estudios ginecológicos y de sangre en el Hospital Rawson.

En este momento está siendo asistida por una psicóloga tras recibir ayuda del movimiento de la mujer de Arroyito. "Yo no puedo salir y ellos siguen libres. De hecho organizaron fiestas estos días", expresó joven.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).

