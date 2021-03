El padre de Cecilia Basaldúa: "La fiscal debe investigar y dejar de encubrir"

Este viernes 19 de marzo a las 17 en la plaza San Martín de Cosquín, y a casi 11 meses del femicidio de Cecilia Basaldúa, realizarán una marcha para pedir justicia y repudiar la elevación a juicio de la causa, a manos de la fiscal Paula Kelm.

Cecilia tenía 35 años y había recorrido gran parte de América Latina como mochilera. En diciembre de 2019 volvió a Buenos Aires, al barrio porteño de Nuñez para pasar las fiestas con su familia, y luego, en marzo de 2020, viajó a Capilla del Monte para dedicarse a escribir un libro sobre sus viajes. Sin embargo, apenas unas semanas después la estrangularon.

La investigación recayó en la fiscal Paula Kelm, quien a menos de un año del femicidio de Cecilia, elevó la causa a juicio, lo que generó indignación en la querella y en la familia que denuncia encubrimiento por parte de la fiscalía y apunta contra Mario Mainardi y al menos cuatro personas más.

Mainardi, en cuyo patio se alojaba Cecilia con una carpa, fue quien denunció la desaparición de la joven el 7 de abril. Después de casi 20 días de búsqueda, con un mega operativo que incluyó perros y helicópteros, se confirmó que el cuerpo hallado el sábado a la noche cerca del basural de la localidad cordobesa, era de Cecilia Basaldúa.

Una supuesta testigo, María, grabó un audio acusando a Mainardi, el subcomisario Zárate (investigador de la fiscal Paula Kelm) y Ramón, del femicidio de Cecilia. Sin embargo, hasta el momento el único detenido e imputado es Lucas Bustos, un joven de 23 años, oriundo de la zona.

Qué dice la familia

Susana Reyes y Daniel Basaldúa llegaron esta semana a Córdoba movidos por la indignación de la elevación a juicio de la causa por el femicidio de Cecilia, y para participar de la marcha que habrá el viernes en Cosquín. La Nueva Mañana habló con Daniel.

LNM- Luego de conocerse la elevación a juicio, la fiscal Paula Kelm habló en distintos medios defendiendo su decisión, criticada por la familia y la querella. ¿Habló con ustedes?

DB- La fiscal nunca se comunicó con nosotros. Ella sale a hablar cuando tiene algún problema o cuando algo se le complica, como ocurrió en este caso donde denunciamos que no investiga. Jamás nos llamó a nosotros, excepto cuando apareció el audio de la testigo María. Nos llamó para ver si podía encontrar a María en vez de trabajar para meter presos a todos los otros, o al menos interrogarlos. Kelm empezó a hablar ahora porque la gente pudo ver todo lo que no ha hecho. Salió a hablar y no dijo la verdad. Desde ese medio le dijeron qué pensaba de su investigador, que está preso por abuso sexual, y obvió la pregunta. El periodista muy respetuoso no le repreguntó. Yo le hubiese preguntado: 'qué pasó con ese investigador suyo, ese subcomisario que está preso y que justamente señala María en su audio'.

LNM- ¿Cómo se preparan para enfrentar la elevación a juicio desde la querella?

Las abogadas junto con los abogados de Derechos Humanos de la Nación están evaluando distintas acciones para impedir que la causa sea elevada a juicio. Y principalmente para que la fiscal cambie sus investigadores. Uno ya lo tiene preso, el otro pidió el traslado, López de apellido. Y así es todo. La fiscal debe trabajar y dejar de encubrir.

LNM-En los últimos días la fiscal insistió con que Lucas Bustos, el único detenido, confesó.

DB- Sí, eso es lo que dice la fiscal y también dice que hay muchas pruebas. Sin embargo, seguimos esperándolas. La verdad, es una vergüenza su trabajo.

-Estuvieron en Capilla del Monte y recorrieron los lugares donde había estado Cecilia, y conocieron a personas que estuvieron con ella. ¿Qué información pudieron recolectar?

DB- Efectivamente. Estuvimos en Capilla del Monte, recorrimos bastante, hablamos con mucha gente, y antes que la policía se enterara que estábamos ahí, con mi cuñado que es de Córdoba hablamos con las distintas personas que están en la causa. Hablamos con Mainardi, que nos dijo algo distinto a lo que había dicho en la causa. No dijo que la echó. Después hablamos con la testigo que le dio el agua, nos mintió también. Dijo que Cecilia andaba con el celular, cuando el teléfono estaba en la casa de Mainardi. Para mí que la apretaron por eso salió de testigo. Hablamos con la amiga de Ceci, que tenía que alojarla, y no la alojó. Ella tiene su culpa también, es parte de todo esto. También hablamos con la novia de Mainardi, que era justamente su coartada, decir que había estado con ella. La novia de Mainardi nos dice que lo vio nervioso, que andaba con una mochila grande. Hasta tengo grabada la conversación, y ahí descubrimos que le regaló la música de Cecilia al hijo de esa mujer. Cómo hizo la fiscal para no tener en cuenta eso, no lo sé.

LNM- ¿Qué pudieron averiguar de Mario Mainardi?

Lo que sabemos de Mainardi es lo que hablamos con la novia. Que vive de rentas en Rosario, que no tiene trabajo fijo. Que tuvo dos ex mujeres, que una de ellas es referentes de HIJOS y la otra es jueza federal de Rosario. También nos enteramos ahí que Mainardi es muy amigo de Viviana Juárez, la "Rasta", rosarina, de muy buen pasar, y que viajaban mucho a Rosario. Ahí hay algún temita de drogas que no investigaron y no lo van a investigar. Hay una trama de drogas y tal vez de trata. La Rasta es la que lleva a Ceci a lo de Mainardi.

Graves denuncias desde el Equipo de Justicia por Cecilia Basaldúa

Desde el Equipo de Justicia por Cecilia Basaldúa difundieron un comunicado al conocerse la elevación a juicio de la causa. "La Fiscal Paula Kelm resolvió elevar la causa a juicio, en condiciones plenamente apresuradas, cuando todavía quedan 12 testimoniales por tomar, cuando aún falta una categorización de las pruebas de genética forense que esta sin conclusiones, cuando hay elementos probatorios y pruebas que no se han diligenciado así como pedidos de parte de esta querella y de la querella constituida por la Secretaria de Derechos Humanos de Nación".

Y respecto al único detenido, agregaron que el juicio será "con un imputado contra el que no hay ni una sola prueba certera que lo vincule con el femicidio de Cecilia mas que la declaración de un policía", lo cual "puede significar que de llegar a Juicio este joven quede absuelto por falta de pruebas".

"La familia de Ceci está destruida y la fiscal declara cínicamente que a su tiempo informara a la sociedad de que encontró al autor y las pruebas que lo vinculan decimos. ¿Qué tiempo espera Paula Kelm? ¿Dónde están las supuestas pruebas y por qué no las ha presentado en el proceso de investigación? Que ponga a disposición las pruebas sino empezaremos a difundir el expediente y la desastroza e impune investigación que realizó", contaron.

Además, realizaron distintas preguntas dirigidas hacia la fiscalía: "¿Por qué se le permitió a Mario Mainardi pintar con cal su casa cuando todavía no se había desestimado por parte de la querella, su participación en la desaparición y posterior femicidio de Cecilia. ¿Por qué los elementos de prueba recolectados en ese domicilio aun no han sido analizados? ¿Por qué no hay un análisis sobre los mensajes de índole sexual entre una mujer y Mainardi referidas a Cecilia? ¿Por qué se le permitió viajar a otra provincia en plena cuarentena y cuando contra el único detenido no existen pruebas vinculantes? ¿Por qué siendo Mainardi la última persona que la vio con vida cuenta con tanta protección? Le dieron 10 meses para indagarlo, mientras tanto goza de impunidad desde el primer día".

En cuanto al audio de María, la supuesta testigo que vincula a la fiscal directamente con Mario Mainardi, denunciaron que la fiscal salió a los medios a decir que ese audio era falso, que esto se habia determinado a través de una pericia. "La fiscal mintió a los medios, porque lo que había pedido era un informe, de ninguna manera puede ser tomado como pericia un análisis donde no han participado las partes, informando al diario La Voz del Interior como si se tratara de un triunfo. Seguimos sin entender ante tanta burda improlijidad ¿Cuáles son los intereses de la fiscal? Y ¿qué poder la protege ante tanta impericia?".

Y continuaron: "¿Como es posible que a lo largo de las testimoniales a miembros de la fuerza policial se encontraron infinidad de contradicciones y que la fiscal no ordene a partir de estas, iniciar nuevos procesos de investigación en la línea planteada por la querella? Los testimonios de los mismos policías nos llevan a pensar que el único imputado y detenido Lucas Bustos habría sido obligado a “confesar” a suerte de golpes y apremios policiales en la comisaría de Capilla del Monte. ¿Por qué la fiscalía protege a los funcionarios policiales cuando dan su testimonio y maltrata a los ciudadanos que quieren aportar algo a la causa? Durante las recientes testimoniales los oficiales de la Policía de Córdoba de la división, nada más ni nada menos que, de Homicidios manifiestan que jamás se les permitió formar parte real de la investigación, no fueron convocados al lugar donde se encontró el cuerpo de Ceci, jamás tuvieron acceso al cuerpo, ni mucho menos acceso al sumario, solo les asignaron tareas de entrevistar personas. Todes coinciden en que la investigación era solo llevada adelante por el Subcomisario Inspector Ariel Zarate y otro Comisario más, así mismo refieren que éstos tenían comunicación directa y diaria con la fiscal Paula Kelm. Zárate es quien es mencionado en el audio de María como uno de los que asistió a Mainardi en la desaparición de Cecilia. Zárate está detenido actualmente por abuso sexual a una menor de edad".

