Taxistas paran este miércoles contra el funcionamiento de Uber en Córdoba

Los taxistas cordobeses pararán este miércoles exigiéndole a la Municipalidad e Córdoba por lo que consideran una falta de controles sobre las remiserías truchas y el desembarco de Uber, que funciona de hecho en Córdoba desde hace algunos meses.

"Son una competencia desleal, ellos no pagan nada y nosotros tenemos que pagar todo” advirtió Miguel Arias, el titular del sindicato en una nota con Radio Universidad. “Uber se está instalando y cada vez está creciendo más. Y no hay barrio que no tenga remiserías truchas", advirtió.

Según señalaron los taxistas, por la existencia de este tipo de servicios “alternativos” (y también por la menor circulación producto de la pandemia) se han perdido el 50% de los viajes que realizaban habitualmente.

"Hemos perdido casi 10 viajes por auto en cada turno. Normalmente hacíamos 20 a 24 viajes por turno de 12 horas", explicó Arias que también advirtió sobre la necesidad de un aumento en las tarifas. “Eso lo piden los titulares de las chapas y nosotros pensamos que está bien por la inflación que estamos teniendo. Pero creo que lo principal ahora es poder recuperar los viajes que hemos perdido”, describió.

