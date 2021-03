Milagros despertó del coma y sigue luchando por su vida

Milagros despertó del coma y continúa luchando por su vida. Su familia confirmó que presenta una leve mejoría, tras ser atacada salvajemente por su novio en la localidad de La Cumbre.

"Empezó a despertar de a poquito. Abre los ojos, busca mi voz, mueve la cabeza de un lado a otro, me registra cuando le digo que me apriete la mano y me responde con los ojos", contó la mamá de la joven de 18 años.

"Su cuadro clínico es estable, la evolución ha sido pequeña, pero para nosotros como padres es un cambio inmenso, estamos muy esperanzados", afirmó en diálogo con El Doce.

Vale recordar que Milagros fue atacada salvajemente por su pareja el pasado fin de semana. Mauricio Jaime, de 23 años, quedó detenido e imputado por tentativa de homicidio doblemente calificado por el vinculo y por mediar violencia de género.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).

