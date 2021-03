El Sukaría y Rodríguez Machado criticaron el discurso del Presidente

La diputada Nacional del Pro, Soher El Sukaria, y la senadora nacional Laura Rodríguez Machado apuntaron contra el mandatario nacional al señalar que sus palabras acentuaron la "grieta" con la oposición.

La diputada Nacional del Pro, Soher El Sukaria, aseguró que “esperaba un mensaje de unión, de convocatoria para que todos empecemos a solucionar los problemas que aquejan a los argentinos pero me equivoqué: el Presidente habló como conductor del PJ y no como presidente de todos los argentinos", aseveró.

También opinó que el mandatario "le tiró nafta a la grieta, echó culpas y se paró al costado de todo, como si no hubiese asumido aún”, subrayó la legisladora que fue una de las pocas que estuvo presente en el recinto durante el discurso.

“En el comienzo de su discurso el presidente dijo que venía a hablar con humildad y a convocar al diálogo y a la reflexión a la oposición y la sociedad, sin embargo, frase seguida, chicaneó al resto del arco político y subestimó a todos los argentinos que se manifestaron el sábado y en reiteradas oportunidades. Está claro que para él esa Argentina no existe”, remarcó.

Respecto al silencio en relación con el escándalo de las vacunas, El Sukaria sostuvo que “para el Frente de Todos lo que sucedió es sólo un error. Ese es el país que concibe: el de la ventaja, el de los argentinos de primera y de segunda, el país en el que si tenés un conocido en el poder estás por encima del resto”, dijo la legisladora cordobesa.

“En su intención de insistir con la reforma judicial, el kirchnerismo solo busca indulto e impunidad. Le molesta la independencia de poderes y los fallos objetivos pero contrarios a ellos. Quieren cooptar la Justicia para beneficiar amigos”, sentenció la diputada Nacional.

“Fernández rotuló como un éxito el congelamiento de precios pero la realidad y sus decisiones recientes los desmienten: por eso enviaron organizaciones sociales a patrullar las góndolas. También habló de la prohibición de despidos, sin embargo, la cantidad de cierras de empresas y pymes es récord en todo el país. La matriz productiva eclosionó”, cuestionó.

El Sukaria, además, destacó la “poca o nula” autocrítica: “Me dio la sensación que el Presidente vive en una Argentina desconocida, que no existe: un país ficcional sin grandes problemas... Alberto vive en un país invisible”, dijo. Palabra seguida, la vicepresidente del bloque Pro, concluyó: “¿Hasta cuándo la excusa de la herencia? Háganse cargo y empiecen a gobernar de una buena vez”.

Por último, la referente de Macri en Córdoba concluyó que “el Presidente enumeró una serie de estadísticas que son incomprobables y que forman parte del relato oficial. No alcanza con la épica o el romanticismo discursivo, la gestión del kirchnerismo no arrancó ni arranca aún. Hace más de un año que gobiernan y lejos de solucionar los problemas se encargó de profundizarlos aún más. No hay trabajo, los índices de pobreza aumentan y el gobierno no demuestra aún un plan económico para salir de esta crisis. Los argentinos queremos saber hacia dónde vamos”.

Por su parte, la senadora Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba) comentó: "Con su discurso poco conciliador, Alberto Fernández continúa abriendo la grieta de manera salvaje. Como no tiene resultados económicos, ni éticos, para mostrar de su gestión, utiliza como recurso atacar al ex presidente Mauricio Macri. Así toma forma un relato único, lleno de odio y con acusaciones infundadas al Gobierno de Cambiemos".

La legisladora por la provincia de Córdoba dejó en claro que la falta de datos concretos fue una constante durante la exposición del presidente. "Fernández en ningún momento mencionó las 51.965 muertes por Covid-19, que se registran en nuestro país al día de hoy. Una cifra a la que el mismo dijo que nunca íbamos a llegar", explicó Rodríguez Machado. Y luego, en referencia a la pobreza que azota a la Argentina, agregó: "Los números que brindó en dicha materia son tan falsos como lo eran los del Indec durante la gestión kirchnerista. Esto ya no es un relato, es una mentira".

La vicepresidenta segunda del PRO manifestó su preocupación por la falta de decisión del presidente argumentando que "los cambios que los argentinos esperan, los delega en comisiones o mesas, que no han dado resultado alguno. Él, como Presidente, es el responsable de tomar decisiones para atacar la inflación en defensa del bolsillo de los argentinos. Hasta ahora no pudo frenar esa alarmante alza, debido a que existen prohibiciones en la actualización de tarifas y otras medidas que intentan frenar algo que está terminando con el salario de los trabajadores, al que Fernández dice defender".

Para la senadora, tal como lo ha quedado expuesto cada vez que el "kirchnerismo" estuvo en el Poder, "Alberto Fernández quiere manejar a la Justicia. No sólo para asegurar la impunidad de su vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner), sino también para fundamentar su relato de echarle culpas a la gestión anterior". Y seguidamente Rodríguez Machado remarcó: "Ningún Poder puede controlar a otro, porque la división de los mismos es la base de la democracia".

Por último, en relación a la provisión de Luz y Gas, la legisladora cordobesa expresó que "con los proyectos que el presidente impulsa, definitivamente, lo que no habrá es más luz y gas, como ya ocurrió durante las anteriores gestiones kirchneristas en las que hemos perdido la soberanía energética".