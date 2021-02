El radicalismo pide conocer datos sobre la campaña de vacunación en Córdoba

Cossar asegura no estar sorprendido con "lo que pasó con Ginés González García" y pide información al Gobernador.

Cossar asegura no estar sorprendido con "lo que pasó con Ginés González García" y pide información al Gobernador. Foto: archivo

El legislador de Unión Cívica Radical, Marcelo Cossar, insiste en conocer datos concretos respecto a la vacunación en la Provincia de Córdoba luego de la polémica nacional por las personas que fueron vacunadas salteándose el orden estipulado por el Plan Estratégico de Vacunación contra la Coivd-19 que le costó el cargo el ahora ex Ministro Ginés González García.

“No me sorprende lo que pasó con Ginés González García. Lo vengo diciendo en la Legislatura, en el ámbito formal e institucional, y se lo digo a quienes están a cargo en la provincia de algo tan sensible como es la vida de nuestros abuelos, de nuestro personal de salud, el trabajo de nuestras fuerzas de seguridad y de nuestros maestros”, señaló el legislador en declaraciones radiales este sábado. “¿Qué esperamos en Córdoba? ¿Un Verbitsky que salga a confesar la impunidad? ¿Saben qué? No va a pasar. Porque en Córdoba nadie habla. Y es gravísimo que alguien acceda a ese privilegio tan perverso, pero más grave aún es que haya quien lo conceda”, aseguró el radical.

El pasado miércoles, cuando se retomó la actividad oficial en la Unicameral, el oficialismo se negó a tratar el proyecto impulsado por el radicalismo que pedía la constitución de una Comisión Parlamentaria de Seguimiento, Monitoreo y Control del proceso de vacunación contra la Covid-19 en la Provincia de Córdoba. En ese proyecto se pretendía que se detallara todo el proceso a partir de la recepción de las dosis y hasta su efectiva aplicación a los ciudadanos, y la creación de un registro público de personas vacunadas.

“Darle la vacuna a alguien que no le correspondía por encima de un médico, un policía, un docente o un abuelo, esto es decidir sobre la vida de las personas. Quiero saber que se creen el Gobernador o el Ministro de Salud, para decidir sobre la vida de los cordobeses, quien les dio el poder divino para decidir que, antes de vacunar a quien corresponde, vacunan a sus amigos y funcionarios”, espetó Cossar sembrando dudas sobre el proceso de vacunación en la provincia, que se acrecentaron luego de la situación que se conoció a nivel nacional.

Hace 10 días puse mi renuncia a disposición si me equivocaba con las #VacunasVIP para los amigos del poder. Hoy renuncia el ministro #Ginés. ¿En #Córdoba no van a investigar? ¿No van a publicar datos? ¿Van a seguir tapando todo? #VacunaGate #Covid19 @gracielaocana @DeliaFerreira pic.twitter.com/XlslIqprL3 — Marcelo Cossar (@cossarmarcelo) February 19, 2021

Además, el radical hizo referencia a la información dada a conocer por su par Aurelio García Elorrio, que afirmó que unos 20 legisladores fueron “invitados” a vacunarse por considerlos “personal estratégico”.

“Quiero que me digan cuales son esos 20 y cuántos se vacunaron efectivamente, quiero que me digan si también han invitado a diputados nacionales y cuales se vacunaron, quiero saber además si han invitado a intendentes a vacunarse y quienes de ellos lo hicieron. Hacen invitaciones como si esto se tratara de un copetín. Queremos saber, tenemos que saber, quién o quiénes son los funcionarios que “invitaban” a vacunarse con privilegios”, dijo Cossar al respecto.

Noticia relacionada