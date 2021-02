La Uepc pide presencialidad con un Estado presente y protocolo sanitario

En diálogo con La Nueva Mañana, la secretaria general adjunta de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Zulma Miretti, trazó expectativas de cara al inminente regreso a las clases presenciales en la provincia. En ese sentido, señaló que el protocolo sanitario elaborado por el Ministerio de Educación- no oficializado aún- “se tiene que cumplir para que haya escuelas seguras y podamos apostar a cuidar la salud”.

“Ese protocolo es muy completo y habla de la preparación de las escuelas, la higiene y seguridad, el distanciamiento, el agua segura, alcohol en gel y los barbijos; la jornada no puede ser más de 4 horas, y también indica a los directivos cómo deben proceder si se registra a alguien con coronavirus”, explicó.

Miretti señaló que “este protocolo debe cumplirse estrictamente; si ese cumplimiento no se da, realmente no puede establecerse la presencialidad”, y acerca de qué escuelas podrían cumplirlo y cuáles no, dijo que “eso lo vamos a ir viendo sobre la marcha”. En ese sentido, recordó que los docentes deben reintegrarse el miércoles 17 de febrero y que en los establecimientos que iniciaron el 1 de febrero, en el marco del plan Acompañar, “en algunos hubo problemas y en otros no”.

“Para que haya presencialidad segura tiene que haber un Estado presente, con los recursos necesarios, de higiene y seguridad, y humanos”, finalizó.

