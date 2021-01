"Boca en mí no fue a buscar un goleador, ya lo tiene y es Wanchope"

Franco Soldano tiene tan sólo tres goles en sus 33 partidos con la camiseta de Boca y eso provocó múltiples críticas hacia el delantero. Y el atacante "Xeneize" salió a responder esas críticas.

"Jugué casi 50 partidos en Boca, por lo que en algo funcional al equipo le fui, no solamente correr. En cuanto a mis números, tuve un solo campeonato que fui goleador en Unión, pero siempre jugué igual y nunca fue mi punto principal el gol. Tuve cuatro situaciones claras de gol que erré, que fueron errores míos de definición, soy muy autocrítico en esas cosas. Pero no considero que haya fallado muchos goles en nivel de las situaciones que tuve", explicó Soldano en declaraciones a radio Colonia.

Además, el delantero aclaró que no considera que Boca lo haya contratado por su característica goleadora. "Boca en mí no fue a buscar un goleador, porque ya lo tiene y es Wanchope. Yo tengo características totalmente distintas. Con Wancho podríamos jugar juntos en el ataque, porque hacemos un trabajo totalmente distinto. Las comparaciones por momentos me parecen injustas".