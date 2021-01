Evo Morales se contagió coronavirus y se encuentra estable

Evo Morales, ex presidente de Bolivia,

Evo Morales, ex presidente de Bolivia, Foto: Télam

El ex presidente de Bolivia Evo Morales contrajo coronavirus y su estado era “estable”, informó este martes su equipo en un comunicado de prensa citado por medios bolivianos.

“De acuerdo a los análisis de laboratorio practicados al ex presidente Evo Morales Ayma se le detectó Covid-19”, dice la nota, divulgada por la radio cochabambina Kawsachun Coca, perteneciente al sindicato cocalero de donde surgió como dirigente el exmandatario.

“Actualmente se encuentra estable y está recibiendo el tratamiento y la atención médica que el caso aconseja; se agradece al pueblo boliviano por las expresiones de preocupación y solidaridad”, agrega el breve texto, reproducido por los diarios El Deber, Los Tiempos y Página Siete, entre otros medios bolivianos.

Más temprano, Morales negó que hubiera contraído la enfermedad: “No, es un error, no sé de dónde inventan, a veces me matan, de todo habla la derecha; solo tuve un problema de tos, nada más”, dijo, según las radios Erbol y Fides y los periódicos mencionados.

El gobierno de Bolivia reportó el contagio del ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, el tercer miembro del gabinete del presidente Luis Arce en contraer Covid-19.

Montaño se sumó a los casos de los titulares de Defensa, Edmundo Novillo, y de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta. El contagio de Novillo fue anunciado hace más de tres semanas, mientras que el de Mayta el pasado 4 de enero.

Bolivia sumaba desde el comienzo de la pandemia 175.288 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 27.064 se encontraban activos y 9.415 causaron la muerte de los pacientes, según el último balance del Ministerio de Salud, publicado anoche.