Ferias agroecológicas: dónde encontrar alimentos sin agroquímicos

"Cuando hablamos de producción agroecológica, hablamos de producciones locales, de producciones de manera organizada y ante todo producción de manera saludable, sin la utilización de agroquímicos", dice a La Nueva Mañana, Eugenia Caminos, de la dirección nacional de transferencia y extensión del INTA y coordinadora del sitio www.voydeferia.com, un espacio que nuclea a más de 20 ferias agroecológicas de Córdoba para visibilizar a quienes producen alimentos y elaboraciones casera, de manera sustentable.

El sitio tiene a disposición información de las ferias donde participan más de 300 familias y un total de 400 producciones caseras, testigos de esa ruralidad activa y diversa, que se desarrolla en la provincia e involucra a todos los valles: "Traslasierra, Punilla, Paravachasca, bien al norte y bien al sur de la provincia con todas las expresiones de producción agroecológica de la agricultura familiar", cuenta la coordinara y agrega que se trata de un mercado creciente porque "cada vez son muchos y muches les que buscan poder consumir alimentos sin veneno y producidos de manera local".

"Creo que la pandemia vino a mostrarnos con muchisima contundencia, que lo que le ocurre al planeta nos afecta de manera directa y que a su vez, eso no sucede mágicamente, sino que es producto de lo que nosotros, como especie, le hacemos", explica Caminos sobre la importancia de cuestionar lo que compramos y ponemos en el plato de nuestra mesa, porque en el fondo, esas acciones son las que sostienen un sistema productivo.

"El sistema productivo convencional, que se sostienen con las compras en las despensas o supermercados, justamente es un sistema estractivista, que tiene en esencia la ganancia y no el alimento y que es producido con agroquímicos", indica la coordinadora y puntualiza: "Es decir, en resumidas cuentas, es un sistema que no cuida el ambiente y no protege la biodiversidad".

Para Caminos, lo que nos hizo ver esta pandemia, es que desde lo cotidiano, se puede aportar a un sistema productivo que proteja el medioambiente y no genere una situación de riesgo para la vida en comunidad.

-¿Cuál es la importancia de las ferias agroecológicas en Córdoba?

-Nos traen la información de que existe un modelo alternativo para la producción del cuidado de las personas y el ambiente y que es un modelo agroecológico de no utilización de agroquímicos, de respeto por la biodiversidad, de la construcción colectiva, donde se intenta poner en el centro a la integridad que implica la vida. Desde la tierra que nos da vida, el sitio que producimos, el agua con la que regamos esos cultivos, la forma en que colectamos distintos patrones de vinculación que se dan entre el alimento, las personas entre sí y en particular también, desde quien produce a quien lo vende como en un ejercicio de economía solidaria, popular. Así que la ageoecología es un modelo productivo que protege el medio ambiente, y nos protege en definitiva a todes.

-¿Qué ofrece el sitio sobre la producción que hace agricultura familiar?

-Voydeferia.com es un sitio donde las y los consumidores pueden encontrar un mapa internactivo para poder identificar a la feria más cercana de donde estén y poder ahí encontrar cuáles son los puestos y feriantes que integran esa feria. Así como también cuáles son los productos y producciones que se ofrecen en cada puesto. A su vez, se va a poder tener contacto con las redes sociales de los productores, el teléfono de los casos que así se habilite la venta para que puedan tener un contacto directo, previo o posterior a la visita a las ferias. Hacemos el lanzamiento con la intención de que este verano 2021 que nos va a encontrar visitando nuestras sierras y lo lugares más cercanos, nos invite a poder ir y consumir en estos espacios de las ferias agroecológicas y así poder aportar a nuestros vecinos y vecinas agricultoras familiares cordobesas.

Información útil:

El sitio voydeferia.com cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el programa Nacional Pro Huerta, y Majada, la Agencia Creativa de la Agricultura Familiar y estará disponible desde este viernes. Ofrece información sobre los lugares y horarios de los distintos puestos donde se puede acceder a frutas, verduras, huevos, dulces, miel, conservas y distintos productos de granja y almacén sin agroquímicos. Como así también, artesanías y diferentes productos con agregado de valor de emprendedores locales. Para más información: IG: @voy_de_feria, FB: voy de feria y www.voydeferia.com.

Noticia relacionada: