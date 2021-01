Asalto al Capitolio: Biden instó a Trump a “demandar el fin de este asedio”

El presidente electo, Joe Biden, exigió este miércoles a Donald Trump que hable por cadena nacional para terminar con los disturbios que se generaron en el Capitolio, cuando un grupo de sus partidarios irrumpieron de forma violenta allí descontentos con el resultado de las elecciones, al tiempo que remarcó que "la democracia está bajo ataque".



En un mensaje a la población, Biden calificó a los hechos que tienen lugar en Washington como un "un asalto al estado de derecho" y aseguró que "no reflejan a los verdaderos Estados Unidos".



"Lo que estamos viendo es un pequeño número de extremistas dedicados al desorden. Esto no es disenso, es desorden. Raya en la sedición y debe terminar. Ahora", precisó Biden.



Posteriormente, volvió a criticar a Trump y, en una velada referencia a sus discursos, dijo que "las palabras de un presidente importan, no importa cuan bueno o malo sea". "En el mejor de los casos puede inspirar, en el peor incitar", sostuvo Biden.

