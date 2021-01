“La persecución es una muestra perfecta del funcionamiento del lawfare"

Especial para La Nueva Mañana

Pablo Duggan viene abordando desde hace tiempo la investigación periodística de casos con fuerte repercusión pública. El caso de María Marta Belsunce, el del fiscal Alberto Nisman y finalmente el de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa. LNM lo entrevistó y obtuvo detalles, tanto de una aproximación al contenido del libro, como de los motivos y los métodos utilizados para realizar su trabajo.

¿Con qué se va encontrar el lector en su nuevo libro?

- Con una historia terrible de persecución, injusticias y mentiras. Una muestra perfecta del funcionamiento del lawfare: la conjunción de un ataque político, mediático y judicial. En este caso, especialmente, los atacados no son políticos. Pero sí están relacionados -en realidad mucho menos de lo que dicen los medios de comunicación hegemónicos- con dicho ámbito político. Esto lo explico y lo pruebo en el libro. Pero, más allá de la vinculación a un determinado grupo político -el cual estaba bajo el ataque feroz del gobierno de Macri-, lo esencial es que son empresarios, y entonces, además de la intención de hacer política con la persecución mediática y judicial a ellos, estaba la intención de quedarse con sus propiedades, bienes y empresas (multimillonarias), estas últimas muy envidiadas y deseadas por miembros del sector empresario.

¿Qué lo motivó para asumir esta investigación periodística?

- Lo que me motiva siempre: desantañar un caso, y no solo contar la verdad del mismo, sino también mostrar con mucha claridad las mentiras que se dijeron en los medios sobre dichos casos. Sobre los tres temas que yo elegí para abordar en mis tres libros hubo una fuerte corriente mediática -y en la opinión pública- en contra de lo que yo sostenía. Pero a mí me interesó, por ejemplo, en el caso Belsunce, contar que la familia era inocente. Y en el caso Nisman demostrar que el fiscal se suicidó. Que Carrascosa era el asesino, y que a Nisman lo mataron fueron instalaciones de la prensa hegemónica. Y la opinión pública, mayoritariamente, apoyó a estas falsedades. A López y De Sousa se los convirtió en demonios evasores, ladrones de la plata que la gente pagaba en las estaciones de combustible y testaferros de Cristina Fernández. Todo era mentira. No debían, ni habían evadido un peso, ni son testaferros de nadie. Entonces, nuevamente embisto contra la opinión pública mayoritaria. Quiero dar vuelta las historias que se han instalado maliciosamente allí, mostrar que lo presentado como negro, es blanco; que son historias manipuladas, desde ciertos medios de comunicación e información, con fines políticos, u otros igualmente espurios e interesados, y utilizando a la Justicia como ariete.

¿Por qué fue escogido usted para contar esta historia?

-En realidad yo escogí a la historia. Es una iniciativa mía. Es un libro mío. No participó nadie más que yo en el trabajo. Cuando Fabián de Sousa estaba detenido me convocó y me contó la historia, y me preguntó si me interesaba. Fabián entendía que a mí me gustaba trabajar sobre este tipo de historias en donde asumía la defensa de gente que había sido atacada, vilipendiada, difamada, perseguida, siendo en realidad personas inocentes.

¿En que se diferenció respecto al método de trabajo esta investigación?

-Mis investigaciones tienen siempre la misma base: el expediente judicial. El de la causa OIL es clarísimo. Demuestra con total transparencia las mentiras que escribió el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon sobre Cristóbal López. Sus aseveraciones periodísticas son desmentidas por la realidad del expediente judicial. En los anaqueles de los tribunales está la verdad. Solo hay que saber leerlos, entenderlos… y la verdad queda al descubierto. Aclaro que yo nunca me “paro” en ninguna “historia” que me puedan contar los involucrados –generalmente no me las creo-, y en este caso todo lo que ellos (López y De Sousa) me contaron lo fui a buscar en los expedientes. Allí me encontré con lo que me contaron, y con mucho más.

¿Cómo opera el lawfare? ¿Sobre cuáles “patas” se asienta?

- Funciona así: se ataca primero con los medios, para convertir a la víctima (individuo, partido político, empresa, sindicato, etc.) en un “demonio” -un ladrón, un corrupto, un empresario evasor y testaferro, etc.-. Ya demonizado mediáticamente… después puede pasar cualquier cosa. A los jueces les sale muy barato cometer cualquier injusticia. Porque la gente la tolera, porque los medios la aplauden y celebran. Porque todo lo que se le haga a un “demonio” está bien. Entonces se genera una impunidad judicial donde operan jueces y fiscales corruptos que con tal de quedar bien con los poderes mandantes asumen cualquier despropósito. Pero el principal trabajo sucio lo llevan adelante los medios en la demonización. Luego viene la prisión, el robo de las empresas, y el dejar a la víctima del lawfare con la reputación destrozada y sin que a nadie le importe. Es una guerra política a través de la justicia.

¿Por qué el alcance de este método debiera preocuparnos a todos los ciudadanos?

-Porque yo cuento una de muchas historias siniestras llevadas adelante por el gobierno de Macri, las cuales provocaron muchísimo daño a todo tipo de personas. A trabajadores, a empresarios como López y De Sousa- a quienes también le costaron la libertad durante dos años siendo inocentes por no pertenecer al establishment y por apostar a un modelo de país diferente al propuesto por ellos.

El término “vendetta” presente en la tapa del libro, ¿está por casualidad?

-La “vendetta” (o venganza) de Macri está contada desde el inicio del libro. Macri ya estaba muy enojado con Indalo por el contenido de sus medios durante el 2015 - quería destruir al grupo -y luego le pide a Cristóbal López que se sume a su cruzada para encarcelar de cualquier modo a Cristina Fernández. Ante la negativa a ese pedido vino la vendetta, como castigo por las críticas, por no apoyarlo mediáticamente, y por no asistirlo en su cruzada contra la actual vicepresidenta. La persecución es una operación mafiosa orquestada utilizando los resortes del poder. La mesa judicial fue una mesa mafiosa que se dedicó a apretar jueces, o a apremiarlos, buscando satisfacer los deseos políticos del ex presidente. Fue una operación mafiosa con muchos partícipes… la AFIP…, la justicia, etc.

Las revelaciones de Mariano Macri, ¿reforzaron su investigación?

-Sí, halle refuerzos en esas confesiones, y en las revelaciones de las causas judiciales por corrupción y espionaje ilegal que afronta Mauricio. Se revela que quienes venían a “limpiar” a la república… más la ensuciaron. En sus propósitos y en sus métodos fueron los más corruptos, y los más siniestros en el ejercicio del poder, y en la utilización de resortes ilegales proporcionados por instituciones estatales y paraestatales. En estas prácticas fueron los peores desde la vuelta a la democracia. Las cosas que hicieron no se ha animado a hacerlas nadie.

¿Como cuáles?

-Desde espiar a los propios y a los ajenos, a violar el derecho de defensa, a comprar arrepentidos, a extorsionar a personas obligándolas a arrepentirse y escribiéndoles los libretos. Utilizaron los comportamientos más abyectos que pueden realizarse desde el poder.

